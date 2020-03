Melodi Grand Prix lukkes for publikum

Statsminister Mette Frederiksen opfordrede i dag på et pressemøde i Statsministeriet til, at alle arrangementer med flere end 1000 personer udskydes eller aflyses.

- Vi opfordrer til, at man udskyder eller aflyser arrangementer med flere end 1000 - indtil videre frem til slutningen af marts måned, lyder det fra Mette Frederiksen.

Ekstra Bladet erfarer, at DR vil rette sig efter de netop offentliggjorte retningslinjer.

- Det danske Melodi Grand Prix vil blive afviklet uden tilskuere, men vi får det bedste ud af det, siger den ansvarlige for Melodi Grand Prix hos DR, ledende redaktionschef for kultur og samfund Gustav Lützhøft til DR's reporter i Royal Arena.

Utroligt ærgerligt

Han tilføjer, at billetter vil blive refunderet eller ombyttet.

- Det bliver her i Royal Arena, men det bliver et helt andet show uden publikum i salen. Vi har stadig en flot scene og et flot show, men det bliver en lidt mere traditionel tv-produktion, når det er uden publikumsdeltagelse. Det er noget, vi er rigtig kede af. Det er utrolig ærgerligt at skulle skuffe alle dem, der havde set frem til at komme herud og deltage i den store fest, siger Gustav Lützhøft.

DRs ledende redaktionschef for kultur og samfund Gustav Lützhøft måtte på et improviseret pressemøde i dag meddele, at dette års danske Melodi Grand Prix bliver uden publikum. Foto: Tariq Mikkel Khan

Franks folkefest

Dermed kommer der ikke til at være den store Melodi Grand-folkefest i København, som der ellers var lagt op til, da Københavns overborgmester, Frank Jensen, sidste år glædede sig over, at det danske Melodi Grand Prix ville lægge vejen forbi landets hovedstad.

- Melodi Grand Prix er en særlig del af vores kulturarv, som år efter år formår at samle danskerne på tværs af generationer og landsdele. Efter 17 år glæder vi os til at byde det danske Melodi Grand Prix velkommen tilbage i København til en kæmpe folkefest for både store og små, sagde Frank Jensen dengang til DR.

