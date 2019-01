Midt under åbningsfest: K.B. Hallen blev evakueret

K.B. Hallen blev her til aften evakueret midt under åbningsfesten

Midt under genåbningen af K.B. Hallen blev hele salen evakueret.

Det skete, lige da Hugo Helmig skulle til at gå på scenen.

Det oplyser Ekstra Bladets mand på stedet.

- Det er en evakuering. Du skal ud nu!, siger en vagt på stedet.

Over højtalerne lød det, at det var en brandalarm, som var gået. Alle står ude foran nu. Mange uden overtøj. Flere holder om hinanden for at få varmen.

Kort efter fik gæsterne dog lov at gå tilbage i K.B. Hallen igen, hvor koncerterne nu kan fortsætte, hvor den slap.

Falsk alarm

Ekstra Bladet har været i kontakt med Rune Erbs Ledet, der er program- og kommunikationschef i K.B. Hallen.

Han fortæller, at der var tale om en falsk alarm.

- Det var en falsk alarm ved den første koncert. Sådan noget kan desværre ske, og det er vi helt vildt kede af. Det er surt, men det viste, at vi kan evakuere huset på cirka 30 sekunder, siger han.

Ifølge Rune Erbs Ledet er de nu i gang med at undersøge, hvad der udløste alarmen.

- Vi er ved at finde ud af det. Det kan være mange ting. Det er et nyt hus, og vi skal også lige lære det at kende. Der er fuldstændigt styr på det, og evakueringen gik over al forventing. Vi fik også ros fra brandvæsenet. Vi er kede af det, men alt er godt igen.

Hovedstadens Beredskab oplyser ligeledes, at der var tale om en falsk alarm, og at de sendte et enkelt køretøj til K.B. Hallen for at afstille alarmen.

Hallen udbrændte

Torsdagens åbningsfest kommer mere end syv år efter at K.B. Hallen udbrændte.

Hallen blev formelt genåbnet 5. december 2018 med deltagelse af blandt andre kronprins Frederik og Frederiksbergs borgmester. Torsdagens fest beskrives på hallens hjemmesiden som en minifestival.

Hallen udbrændte i september 2011, da et halogenspot antændte papkasser i hallen.

Branden var så kraftig, at den tykke, sorte røg kunne ses over hele København, og borgere på Frederiksberg blev bedt om at holde sig inden døre under branden.

Siden sin åbning i 1938 var hallen en ikonisk sports- og koncertscene.

Det var blandt andet her, at Beatles spillede sine eneste koncerter nogensinde i Danmark i sommeren 1964.