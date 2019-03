Kunstneren bag den skræmmende dukke forsikrer nu, at den er destrueret, og at børn ikke skal være bange

'Børn kan være forsikret om, at Momo er død. Hun eksisterer ikke, og forbandelsen er væk',

Sådan lyder det klart og tydeligt fra den 46-årige japanske kunstner Keisuke Aiso, der meget mod sin vilje har måttet se en af sine kreationer blive misbrugt på internettet, hvor den har skræmt børn over det meste af verden fra vid og sans.

Dukken, der i virkeligheden hedder 'Mother Bird' blev fremstillet i 2016 i forbindelse med en udstilling i den japanske hovedstad Tokyo.

Spøgelseshistorie

Den 43-årige kunstner fortæller til den britiske avis The Sun, at Momo-dukken er inspireret af en japansk spøgelseshistorie om en kvinde, der dør i barselssengen og genopstår som en fuglekvinde, hvor efter hun hjemsøger egnen, hvor hun døde.

Han fortæller endvidere, at det kom meget bag på ham, da han pludselig kunne opleve, at billeder af hans Momo-dukkede dukkede op overalt på internettet uden hans tilladelse, og at han er meget ked af, at Momo er blevet brugt til at skræmme børn.

- Det var aldrig hensigten, at den skulle bruges til at skræmme børn til at skade sig selv eller andre, siger Aiso om den såkaldte Momo-udfordring, hvor børn angiveligt skulle være blevet presset til at gøre skade på sig selv.

Fuglekvinden 'Mother Bird', der på nettet af ukendte gerningsmænd blev omdøbt Momo og brugt til at skræmme børn. Privatfoto

Dødstrusler

Galleriet, hvor Momo blev udstillet, tillader sædvanligvis ikke, at man fotograferer deres kunstværker, men i tilfældet med Momo blev der i 2016 gjort en undtagelse, hvilket medførte at mange tog selfies med den fotogene fugledame og publicerede dem på de sociale medier.

Keisuke Aiso, der i kølvandet på den megen opmærksomhed har modtaget dødstrusler, fortæller i interviewet med The Sun, at han ikke et sekund fortryder, at han har smidt dukken ud, og at det eneste, han har beholdt, er det ene af dukkens øjne.