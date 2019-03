Mor advarer mod Gurli Gris: Overrasket af blod og vold

Den vellidte og søde børnefigur bliver jævnligt udsat for yderst ubehagelige ting på nettet

Hører du til de forældre, der tager vasketøjet eller en tiltrængt pause, mens ungerne hygger sig med Gurli Gris på iPad'en, er der al mulig grund til at flytte fokus hen på skærmen.

For det er ikke sikkert, at det kun er hyggelige ting, familien Gris og deres venner bliver udsat for i serien, der er højt elsket af børn i mange lande.

Flere 'muntrer' sig med at lave falske episoder af føljetonen for de mindste - episoder, der mildt sagt ikke egner sig til børn.

Når de små klikker på velkendte billeder af deres grisehelt på Youtube, forventer både de og deres forældre, at de får et helt almindeligt hyggeligt afsnit. Men de kan blive mødt af blod, knive og afskårne hoveder.

En mor fra Storbritannien advarer nu andre forældre mod at lade deres børn tumle rundt på Youtube uden af være overvåget af voksne, som hurtigt kan gribe ind, hvis der dukker upassende indhold op på skærmen.

'Forældre, vær søde at følge med i hvad jeres børn ser på Youtube eller Youtube Kids. Hvis de skal se programmer, så hold øje med dem! Overvågning er så vigtigt. Der er nogle ting, der bare ikke er for børn, men forklædt som børneting med børnefigurer,' skriver Deborah Henley blandt andet i det Facebook-opslag, der nu bliver delt i mange lande.

Det er billeder som disse, hun ønsker at skåne sine og andre børn for at se:

Deborah Henley siger ifølge Wales Online, at det typisk først er efter nogle minutters uskyldig børnefilm, at de uhyggelige og blodige scener indtræffer.

I Danmark har blandt andre Børns Vilkår udarbejdet en række gode råd til, hvordan man hjælper sit barn til et godt og trygt digitalt liv.