Nedtur for Smukfest: - Det bliver meget dyrt

Det meget voldsomme og regnfulde vejr lørdag har været en dyr fornøjelse for Smukfest i Skanderborg.

Festivalen har nemlig brugt millioner af kroner på at udbedre gener efter det voldsomme regnvejr i bøgeskoven - blandt andet ved at sørge for at lægge flis, så der ikke blev alt for mudret rundt på festivalpladsen.

Alligevel blev flere campingområder oversvømmet lørdag, og flere telte stod fuldstændig under vand. Det fik mange festivalgæster til at pakke deres ting og tage hjemad, før festivalen egentlig slutter søndag aften.

Vanvittigt vejr: Folk flygter fra Smukfest

Regnen har derfor kostet festivalen dyrt.

- I år blev himlen ved med at give til os. Det kan vi roligt sige. Der er kommet rigtig meget regn, og der har været en kæmpe indsats fra vores side, hvor vores organisation virkelig har strukket sig til det yderste, for at vi kunne tilbyde og vise en god festivalplads til vores gæster, siger Søren Eskildsen, der er direktør for Smukfest.

- Vi har brugt rigtig meget stabilt grus. Rigtig mange skærver. Det er mange 100 tons. Vi har en skov, der skal genetableres. Så den har fået fuld gas, og vi har sat alt ind, vi har, for at sikre os, at vi har en god festivalplads, siger direktøren.

Regn, regn og atter regn. Det var, hvad der var stod på menuen for tusindvis af festivalgæster lørdag. Foto: Aleksander Klug

Dyrt at sikre

Ifølge Poul Martin Bonde, der er talsmand for Smukfest, har det langt fra været gratis at sikre festivalpladsen mod den store mængde regn.

- Vi taler 700 tons skærver. 400 tons stabilt grus. 11 kubikmeter flis. Dertil kommer udlægning af jernplader, køresikring, materiel assistance fra slamsugere til at tømme pludseligt opståede søer. Kloakker, der løber over. Falck har hjulpet med at få biler op, og vi har genhuset gæster i paphuse til andre områder, siger han.

Men hvor meget har det kostet jer? For det må jo være en dyr fornøjelse?

- Vi har endnu ikke et overblik over, hvad det præcis koster, ud over at det bliver rigtig dyrt. Men proceduren er, at først gør vi de ting, der skal til for at afhjælpe problemerne, og så tager vi regningen bagefter. Men det er mange penge. Sådan noget er selvfølgelig ikke gratis.

Se også: Kun 100 dukkede op til verdensnavn: Her er forklaringen

- Der må vel også være noget økonomisk tab i forbindelse med, at mange gæster valgte at tage hjem lørdag og dermed ikke køber mad og drikke i boderne?

- Det er klart, at det godt kan spille ind, men vi har ikke overblik over vores regnskab endnu. Det tager virkelig lang tid at gøre alt det op, siger Poul Martin Bonde og fortsætter:

- Vi er her ikke for at tjene penge. Vi er her for at sikre en god festival. Det håber jeg, at vi har klaret. Om der er penge til Smukfonden bagefter. Det må tiden så vise, siger Poul Martin Bonde.

Vanvittigt vejr: Folk flygter fra Smukfest

Madboder lukkede

At mange valgte at tage hjem før tid, har de også kunnet mærke hos flere madboder på festivalpladsen. Boden Pølsemix var eksempelvis nødt til at holde lukket store dele af lørdagen på grund af regn og har derfor angiveligt mistet en hel dags omsætning.

Madboden måtte holde lukket på grund af regn. Foto: Per Lange

Alligevel var humøret højt, da Ekstra Bladet søndag formiddag blandt andet aflagde boden Anettes Sandwich et besøg.

- Der har været højt humør trods regnen, og vi har stadig haft rigtig mange kunder, så vi er meget positive, lyder det fra indehaveren, der kalder sig Niller.

- Folk har taget en regnjakke på, og så har de festet videre og er alligevel kommet og købt mad hos os.

Trods regnen var der lørdag godt gang i madboderne. Foto: Aleksander Klug

Forventer ikke stort overskud

Poul Martin Bonde fortæller, at han ikke forventer, at Smukfest får det store overskud i år.

Det skyldes til dels, at de hos Smukfest i forvejen har lagt seks millioner kroner fra deres egenkapital i forbindelse med deres 40 års jubilæum. Oven i det er der så kommet ekstra udgifter i forbindelse med regnen.

Festivalen havde sidste år et rekordoverskud på ni millioner kroner og en omsætning på 190 millioner kroner.

Dengang sparede festivalen på omkostningerne, for at de kunne få få råd til at flytte Bøgescenerne og gøre pladsen større i 2020.