Nej, sneen er ikke lavet af plastic!

Tv-vært og journalist Anders Lund Madsen har lagt en video af snekanonen ved hovedindgangen til Københavns Tivolis på Instagram med den ledsagende tekst: 'Jeg håber sateme, det er superduper økologisk sne, Tivoli sprøjter ud i disse dage'.

Videoen er blevet vist flere end 14.000 gange og har sat gang i spekulationer om, hvad det mon er, der sprøjtes ud over den gamle have disse dage for at få den til at ligne et snelandskab.

Anders Lund Madsen undrer sig over Tivolis kunstige sne. Foto: Ritzau Scanpix

Heldigvis er Tivoli klar med en opklaring af mysteriet, og de vil gerne understrege, at der i hvert fald ikke - som en enkelt person har påstået - er tale om plastikgranulat,

- Der er tale om uskadeligt sæbeskum/vand, der pustes ud over gæsterne for at skabe den rette stemning af vinter i Tivoli. Det er giftfrit, siger Tivolis kommunikationschef Torben Plank og fortsætter:

- Det sne, som vi bruger i Haven, er en slags papir. Det kan faktisk spises, men vi vil helst have at gæsternes nøjes med at se på det - alt sammen er med til at bidrage til stemningen af vinter.



Vinter i Tivoli åbnede 1. februar og kan opleves frem til 24. februar.