Nikita i uheld: - Det er ikke et sugemærke

Det var ikke kun kæresten, Casper Kofod, som Nikita Klæstrup viste frem på den røde løber til 'The Voice '18' i Tivoli lørdag aften.

Kendissen kunne udover kæreste og bram også fremvise to røde mærker på siden af halsen.

Mærker som umiskendeligt godt kunne ligne to sugemærker lavet i en hed stund af en forelsket Casper Kofod.

Men sådan hang det ikke sammen, forklarede Nikita Klæstrup på den røde løber.

- Jeg brændte mig på mit krøllejern, da jeg skulle gøre mig klar til i aften, fortalte hun.

Kæresteparret var forberedte på, at pressen ville spørge ind til de mystiske plamager på hendes hals.

- Det første jeg sagde til Casper var, at folk kommer til at tro, at du er en sørgelig type, der giver mig sugemærker, eller at jeg har været dig utro med en konfirmand, forklarede hun grinene.

Et hedt øjeblik på den røde løber mellem de to turtelduer afslørede det, som godt kunne ligne et godt solidt sugemærke. Foto: Mogens Flindt

Se klippet øverst i artiklen, hvor Nikita Klæstrup forklarer lidt nærmere hendes uheld med det glohede krøllejern.

