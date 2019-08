Nøgen-padling: Derfor røg toppen

Øl, rock og bar hud hører sig til på en festival.

I særdeleshed ved badesøen på Smukfest, hvor livredder-kollegaerne Anne Jensen og Kim Elgaard fredag gjorde et hæderligt forsøg på at vinde et såkaldt SUP-bræt.

Der blev udloddet et af de ellers bekostelige brætter til parret, der hurtigst kunne passere bøjen i søen og vende tilbage til land - uden at drukne vel at mærke.

Smed toppen

29-årige Anne Jensen havde dog på forhånd indset, at hun og 34-årige Kim Elgaard formentlig ikke kunne hamle op med søens mest veltrænede badejern.

Derfor røg toppen i et optimistisk forsøg på at formindske modstand.

For at padle så lidt som muligt løb de hurtigste kombattanter med brættet under armene et godt stykke ud i vandet. Foto: Ekstra Bladet

Trods både frisind og kreativ tænkning lykkedes det ikke kollegaerne at slå rekorden.

De kom nærmere sidst på listen.

Ingen øldunk

Duoen var naturligt skuffede over præstationen.

- Vi havde håbet på at vinde, men jeg var også lidt skeptisk inden.

- Mine ’guns’ ikke er så store, og jeg kunne se, at drengene, der har rekorden lige nu, har øvet ret meget, siger Anne Jensen.

I løbet af eftermiddag forsøgte par efter par at sikre sig brættet, mens tilskuere ivrigt fulgte med i forsøgene. Foto: Ekstra Bladet

Kim Elgaard supplerer:

- De andre har større ’guns’ og er trimmet. De kører ikke øldunke og har vatarme.

Flydende morgenmad

Kim Elgaard forklarer yderligere, at det fallerede forsøg også skyldes, at hans morgenmad var flydende.

- Det padler man ikke så godt på.

- Det blev til spande af forskelligt indhold. Der var vodka, hvidvin og champagne.

- Det er stilen, vi kører, siger han.