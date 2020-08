Nu koster en billet 3000 kroner

Danmarks smukkeste festival skriver på deres hjemmeside, at dem, som er på venteliste til at få en festivalbillet, skal betale 2021-priser.

Prisen for en partoutbillet stiger i 2021 fra 2695 kroner til 2995 kroner. Det er en prisstigning på 300 kroner, hvilket er det samme beløb som billetten steg med i 2017.

Det betyder, at en billet til Smukfest er steget med 600 kroner de sidste tre år.

Gælder kun fem procent af billetterne

95 procent af festival gængerne har valgt at holde fast i deres billet, så den fortsat er gældende i 2021.

Det betyder, at prisstigningen kun gælder for de sidste fem procent af festivalsbilletterne.

Disse billetter bliver udbudt til dem, som allerede nu står på venteliste.

De heldige, som bliver tilbudt en billet, skal betale 3000 kroner for deres billet. 300 kroner mere end dem, som har holdt fast i deres billet.

Smukfest er mere værd en billetprisen

Ekstra Bladet har talt med Søren Eskildsen fra Smukfests direktion, som fortæller, at prisstigningen har været planlagt.

Men at den kun gælder for dem på venteliste, som får tilbudt at købe en billet.

- Det er lidt over tusind billetter, det drejer sig om, siger Søren Eskildsen.

Han fortæller videre, at prisstigningen er en konsekvens af generelt øgede udgifter til at lave festivalen.

Havde i overvejet at vente med prisstigningen, når det er så få billetter, det drejer sig om?

- Nej, det har været planlagt, at det skulle ske i 2021. Det var noget, som var planlagt, før der var noget, som hed corona og aflysninger, svarer Søren Eskildsen.

Det betyder, at en billet koster 3000 kroner nu. Er I bekymrede for, at I kommer til at udelukke nogen, fordi folk simpelthen ikke har råd?

- Den oplevelse, man får på Smukfest, er en oplevelse, der er mere værd en selve billetprisen. Vores billet er en all-inclusive billet, der dækker alt fra parkering til busser og camping, fortæller Søren Eskildsen til Ekstra Bladet mandag.