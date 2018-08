Ny 'X Factor'-dommer: Jeg er bedre end Remee

Lars Ankerstjerne Christensen mener, at han kommer til at gøre en bedre figur end sin forgænger

- Jeg kommer med et frisk pust.

Ankerstjerne er den nye frække dreng i 'X Factor'-klassen, og det slog han fast, da han blev spurgt ind til, om han bliver en bedre dommer end Remee, der har haft tjansen på Danmarks Radio over flere omgange.

Den selvsikre dommer fortalte i samme ombæring, at man næppe finder en med samme erfaring som ham.

- Man kan ikke finde nogen med et CV som mig. Jeg er nok den mest kvalificerede til det her job, fortalte den nye dommer.

Selvom den 33-årige producer kom med en stikpille til Remee, så blev der også sendt rosende ord mod den tidligere dommer.

- Jeg har sindssygt meget respekt for Remee. Han har gjort det rigtig godt i programmet og i sin karriere, men jeg kommer ikke til at tænke på ham. Jeg er her for at sætte mit eget præg på programmet, lød det stålsat fra Ankerstjerne.

Som solist har Ankerstjerne selv solgt platin, og fra 2013 til 2015 har musikeren ifølge TV2 været den mest spillede komponist i dansk radio.

Selv om det er første gang, at Ankerstjerne sætter sig i dommerstolen, har han tidligere været involveret i 'X Factor'.

I 2017 var han med til at skrive og producere vindersangen, 'The Underdog', som blev sunget af den voksne solist Morten Nørgaard, der vandt programmet med popproduceren Remee som musikalsk mentor.

'X Factor' rykker over til TV2 efter 11 sæsoner på Danmarks Radio.

Med om dommerbordet kommer Thomas Blachman og Oh Land til at holde Ankerstjerne ved selskab.

Se klippet øverst i artiklen, hvor den nye dommer fortæller, hvorfor han bliver bedre end Remee

Se klippet nedenunder, hvor Blachman sender stikpille til TV2