Nyt pissoir får varm modtagelse: Nu slipper kvinder for at sidde i tishegnet

Det er slut med lange toiletkøer med tissetrængende kvinder, der står og hopper og danser for at holde sig, så de ikke går glip af deres yndlingskunster på sommerens festivaller.

Det har iværksætterne Gina Perier fra Paris og Alexander Egebjerg fra København sørget for.

De to arkitekter har nemlig designet en pendant til det klassiske pissoir, som vi kender det.

Den er stor, lyserød og går under navnet 'LaPee'.

- Vi har i flere år arbejdet på at lade kvinder tisse nemt og værdigt til festivaller og events. Det er blevet til LaPee, som er herreudgaven af det meget velkendte grå herrepissoir. Det handler om at give kvinder muligheden for at tisse i fred et andet sted end bag en busk, i et hegn eller bag en bil - og med værdigheden i behold, siger Alexander Egebjerg, designer af LaPee, til TV 2 Lorry.

Pink pissoir for kvinder tages godt imod

Visionen bag projektet er mere ligestilling ved større offentlige arrangementer.

Og de to designere har tilsyneladende ramt hovedet på sømmet. Ikke bare til Distortion i Københavns gader, har man valgt at bruge løsningen. Også på sommerens Roskilde Festival vil man kunne møde et pink pissoir. Og så tog man dem ligeledes i brug ved Reffens madmarked i København i maj måned:

- Der går ikke noget vand til, og det sviner ikke. Så der er en form for bæredygtighed indbygget i det her tiltag, som vi rigtig godt kan lide. Og så er vi jo et sted for iværksættere, så vi vil gerne hjælpe det her frem ligeledes, siger presseansvarlig ved Reffen, Signe Thanning, til TV 2 Lorry.

Og kvinderne? Hvad mener de så om her? De er faktisk ret begejstrede, da TV 2 Lorry kigger forbi Distortion på Nørrebro onsdag.

- Jeg synes simpelthen det er så positivt, at der nu også er noget til kvinder i gaden. Det var en rigtig god oplevelse. Det er rigtig rart, at vi også har mulighed for at gøre det nu, så vi ikke skal ind og betale penge på en café for eksempel, siger Rasmine Lygum på 19 år fra Næstved

- Vi er lykkelige for den! Problemet er mændene. De overtager den ligesom alt andet, smiler Andrea Hansen på 24 år fra København.

- Altså, det er jo godt, man lige kan sidde og tisse. Men tissen den sprøjter meget og sådan lidt op på én. Men ellers er det super hamrende godt, fordi ellers ville man jo bare sætte sig i et eller andet hjørne især i dag på Distortion, siger Janni Rosenørn på 61 år.

Kæmpe problem på festival

Idéen kom til de to designere efter mange år som frivillige på Roskilde Festival, hvor problemet er tydeligt:

- Her er det virkelig problematisk for kvinder at tisse ved udendørsarrangementer, siger Alexander Egebjerg.

- Enten skal de stå i kø i flere timer, eller simpelthen sætte sig i hegnet eller bag en busk. Det er hverken særlig værdigt eller trygt, og så er det heller ikke hygiejnisk, siger han.

Du kan ligeledes finde LaPee ved Distortion på Vesterbro.