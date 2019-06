Økonomisk kaos til dansk velgørenhedsshow: Komikere 'holdt for nar'

Hvert år arrangerer comedy-bureauet Funny Business INC (også kendt som FBI) velgørenhedsshowet Comedy Aid, hvor en række danske komikere stiller op og laver comedy shows kvit og frit for at støtte et godt formål.

Sidste år blev Comedy Aid afholdt i Musikhuset Aarhus under stort fremmøde og med komikerne Michael Schøt og Heino Hansen som værter. For sjette år i træk gik overskuddet fra arrangementet til velgørenhedsorganisationen Red Barnet.

Men ved Comedy Aid 2018 gik afviklingen langt fra efter planen.

FBI har nemlig kæmpet med en række økonomiske udfordringer den seneste tid, og de har derfor ikke kunnet betale de aftalte penge til Red Barnet rettidigt.

Det fremgår af en mail fra FBI's CEO, Peter Alan Wheatley, som Ekstra Bladet har fået indsigt i, og som er blevet sendt ud til de komikere, der deltog i Comedy Aid 2018.

'Som de fleste af jer er bekendt med, har de sidste måneder hos FBI budt på mange omvæltninger, og jeg har måttet træffe nogle store og svære beslutninger. Min tid er således blevet brugt til at omstrukturere FBI og forholde mig til de økonomiske udfordringer, der har opstået i 2018, hvilket har medført, at FBI ikke har været i stand til at honorere Red Barnets tilgodehavende for Comedy Aid 2018 rettidigt', lyder det i mailen.

'Til alles orientering er det blevet aftalt mellem FBI og Red Barnet, at Red Barnets tilgodehavende på 1,2 mill kroner bliver afdraget løbende, og endelig i maj 2020', står der blandt andet videre i mailen.

Her bliver der samtidig gjort opmærksom på, at Comedy Aid fortsætter og allerede er planlagt til 27. december næste år, men at det i 2019 bliver organisationen Børns Vilkår, som pengene går til. I mailen fremgår det, at Børns Vilkår er bekendt med den økonomiske situation i FBI.

Du kan læse mailen i sin fulde længe herunder:

Torben Chris var en af de mange komikere, der deltog i Comedy Aid 2018. Foto: PR-foto

Meget uacceptabelt

Ekstra Bladet har været i kontakt med en af de 16 komikere, der optrådte ved Comedy Aid 2018. Vedkommende ønsker ikke sit navn nævnt på grund af den verserende sag, men bekræfter over for Ekstra Bladet, at alle komikere, der har været en del af Comedy Aid 2018, er blevet orienteret om de økonomiske problemer.

Vedkommende fortæller, at de komikere, der var en del af showet, lige nu er i gang med at finde ud af, hvordan de skal reagere i forhold til sagen.

- Vi er blevet orienteret om problemerne i FBI, og vi er ved at finde ud af, hvad der fælles skal gøres, og hvad vores næste skridt skal være. Vi er lige nu i gang med at foretage en skrivelse til FBI, siger komikeren og fortsætter:

- Jeg synes, at det er fuldstændig uacceptabelt, at Red Barnet ikke har fået deres penge rettidigt, og jeg føler, at vi har løjet over for folk, og at vi er blevet holdt for nar, lyder det videre.

Kommer det til at have betydning for, om du vil arbejde sammen med FBI i fremtiden?

- Ja, det gør det i den grad. Det betyder, at jeg ikke går med til noget, før jeg er 100 procent sikker på de aftaler, der er lavet.

Samtidig ønsker komikeren dog ikke, at Comedy Aid skal dreje nøglen om.

- Hele problemet med det er jo, at det kommer til at gå ud over de forkerte, hvis det sker. FBI har været med til at donere penge mange gange, hvor der ikke har været problemer, og jeg ved, at de har de bedste intentioner, men det ændrer ikke på, at det her ikke må ske.

Også Brian Mørk optrædte til Comedy Aid 2018. Foto: PR-foto

Det er beklageligt

Ekstra Bladet har været i kontakt med Peter Alan Wheatley, der er CEO og Talent Manager i FBI. Ifølge ham er det meget beklageligt, at FBI ikke har kunnet betale pengene til tiden.

- Det er rigtigt, at vi ikke har kunnet betale pengene til tiden. Vi har haft nogle svære måneder, hvor vi ikke har kunnet få økonomien til at hænge sammen. For at Comedy Aid kan drives videre, har vi aftalt, at vi afdrager pengene over tid, så vi i FBI samtidig kan tilpasse virksomheden. Det vigtigste er, at Red Barnet kommer til at modtage deres penge, siger han til Ekstra Bladet.

- Men jeg vil mene at sådan et arrangement, hvor komikere optræder gratis i den gode sags tjeneste, vil have et betydeligt overskud. Hvad er der blevet af alle de penge?

- Arrangementet giver også et pænt overskud og har gjort det i 26 år. I 2018 er pengene blevet brugt til at drive virksomhed og til at betale regninger. De økonomiske udfordringer er så opstået undervejs, og efter billetterne var sat i forsalg. Hvis vi valgte at aflyse arrangementet på det tidspunkt, ville det have haft flere negative konsekvenser, end hvis vi havde gennemført. Vi ville i værste fald have skullet lukke FBI, og ingen havde fået deres penge. Så vi gennemførte arrangementet vel vidende, at der var en risiko for, at vi ikke ville kunne betale pengene til tiden. Det er meget beklageligt, men vi vidste ikke, at økonomien var så slem, som den var. Vi var nok lidt for optimistiske, siger han og fortsætter:

- Det er vigtigt at understrege, at komikerne ikke har vidst noget om FBI's udfordringer, og at hvis nogen skal hænges ud, så er det mig og FBI. Vi har kæmpet for at få det her til at virke, og vi er glade for at have indgået en afdragsordning til glæde for alle.

Har omstruktureret

Peter Alan Wheatley lægger ikke skjul på, at han er ked af den situation, FBI står i, men ifølge ham er der nu ved at komme styr på de økonomiske problemer, virksomheden står i.

- Jeg er ikke stolt af situationen, for FBI har drevet Comedy Aid i 26 år, og vi har doneret over 20 millioner kroner til velgørende formål, og det her har helt klart været et stort bump på vejen, og det er jeg rigtig ked af, siger han og fortsætter:

- Vi har omstruktureret virksomheden. Vi har skåret ned i personale, lavet nedskæringer og opstramninger i organisationen, så virksomheden nu er mere egnet til at være bookingbureau og showproducent, som vi altid har været, siger han.

Comedy Aid 2018. Foto: PR-foto

- Så du kan garantere, at der ikke kommer lignende problemer, når I skal afholde arrangementet i 2019?

- Jeg vil ikke gennemføre Comedy Aid, hvis jeg ikke ved, at velgørenhedsorganisationen er sikret deres penge. Derfor har jeg selv foreslået, at vi betaler pengene løbende fremover. Det er det eneste rigtige at gøre. Det er en uheldig situation, men vi er glade og taknemmelige for, at vi kan føre det videre - denne gang med Børns Vilkår. Men jeg går ikke ud i forsalg, hvis jeg ikke ved, at vi kan betale pengene.

Peter Alan Wheatley fortæller, at han har kontaktet alle komikerne, der var en del af Comedy Aid 2018, for at informere dem om situationen.

- De var svært og pinligt for mig at informere om, men komikerne må selv vælge, om de vil være en del af Comedy Aid fremadrettet. Det håber og tror jeg selvfølgelig på, at de vil, siger han optimistisk og understreger:

- Det her er sket én enkelt gang. Alle har sine udfordringer, og det sker for mange virksomheder. Som komiker og publikum kan man være tryg ved Comedy Aid fremadrettet, ellers gennemfører vi det ikke.