Overrasket tv-kendis: - Jeg vidste intet

- Jeg læste om aflysningen på Ekstra Bladet, så jeg har ikke vidst noget, fortæller hun, da vi spørger hende, hvordan hun modtog beskeden om, at prisuddelingen Guldtuben i år er aflyst.

- Det er jo faktisk utroligt nok i forhold til, at jeg var vært ved sidste års show, tilføjer hun.

I går kunne Ekstra Bladet afsløre, at 'Guldtuben', der ellers har været afholdt de seneste fire år, i år er aflyst. Det bekræftede SplayOne, der står bag prisuddelingen.

- Vi rykker showet til næste år. Det gør vi af flere årsager. Først og fremmest fordi showet har nået en størrelse, der forpligter, at man gør det ordentligt, fortalte country manager Jacob Ringsing Gallaus til Ekstra Bladet.

Youtuberen Julia Sofia Aastrup var vært ved 'Guldtuben' 2018. Foto: POLFOTO

For stort

Youtuber og forfatter Julia Sofia Aastrup er ærgerlig over, at prisuddelingen, der hylder de populære YouTube- og Instagram-stjerner, ikke bliver til noget i år. Ifølge hende, er det en begivenhed, hun ser frem til hvert år.

Alligevel mener hun, at aflysningen af dette års show er helt fint, hvis det betyder, at showet til næste år bliver bedre. For efter fire år har Guldtuben, ifølge hende, ændret sig markant.

- Influencer-verdenen har ændret sig. Før var det et YouTube-show, nu er det et influencer-show. Og hvornår er man det ene eller det andet? Jeg kendte Guldtuben som et YouTube-show, så jeg tror, at det er blevet for stort. Og med for mange forskellige mennesker, fortæller og fortsætter:

- Jeg kunne virkelig godt lide det første år af 'Guldtuben', hvor vi ankom på samme tidspunkt og gik ind sammen med vores følgere.

Hun håber, at prisuddelingen i 2020 vender tilbage i den rette 'YouTube-ånd' i stedet for, at det blot handler om at toppe sig selv år efter år.

- For mit vedkommende behøver det ikke være et kæmpe show. Det vigtigste for mig er, at det er et show i den rette YouTube-ånd. Et show hvor vores følgere kommer tættere på os, og vi kommer tættere på vores følgere.

Og netop det med at komme tættere på sine mange følgere, er det, Julia Sofia Aastrup ser som Guldtubens største force.

- Alle muligheder, vi kan få for at møde vores følgere, er at foretrække, for det er jo dem, vi gør det for. Jeg vil vise dem, at jeg er den samme i virkeligheden, som jeg er på YouTube og Instagram. Guldtuben er et rigtig godt arrangement til netop det formål.

Julia Sofia Aastrup med sin tidligere 'Vild med dans'-partner Frederik Nonnemann ved 'Guldtuben' 2017. Foto: Anders Kjærbye