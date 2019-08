P-kaos lammer Smukfest

Efter det meget våde vejr lørdag med kraftige byger, er der opstået store problemer på Smukfests parkeringspladser.

Mange gæster har nemlig på grund af regnvejret besluttet sig for at hente deres biler og køre hjemad - det til trods for, at festivalen officielt først slutter søndag.

Men det er ikke så nemt, som det lyder at forlade festivalen - i hvert fald ikke for alle. På grund af regnen sidder flere biler nemlig fast i mudderet på parkeringspladserne, og det har fået Falck på overarbejde.

Falck har måttet hjælpe mange festivalgæster med at komme fri af mudderet lørdag. Foto: Aleksander Klug

På parkeringspladsen 'Giraffen', som Ekstra Bladet aflagde et besøg lørdag eftermiddag, mødte vi en falckvogn, der hele dagen har været i gang med at hjælpe festivalgæster med deres biler, der sad fast i mudderet.

Her fortalte en Falck-medarbejder, at han var stoppet med at tælle, hvor mange biler han havde været med til at fjerne, efter de første 20, og at flere biler skulle til syn, fordi de har fået diverse skader efter at have siddet fast i mudderet. Derfor måtte flere festivalgæster forlade festivalpladsen i taxaer.

Til Ekstra Bladet fortæller Falcks presseafdeling, at de har haft travlt med at hjælpe køretøjer lørdag, men at de sagtens har kunnet følge med.

Mange festivalgæster har valgt at forlade festivalen før tid på grund af regn. Foto: Aleksander Klug

Traktoren her har arbejdet på parkeringspladsen hele dagen. Foto: Aleksander Klug

Fjerner flere biler

Smukfests talsmand, Poul Martin Bonde, fortæller til Ekstra Bladet, at de lørdag har haft en del biler, der har siddet fast på parkeringspladserne på grund af de massive mængder vand, der er faldet de seneste timer.

- Ude på den parkeringsplads, der hedder Giraffen, har flere biler siddet fast i mudderet efter regnen.

- Vi har været klar hele dagen til at hjælpe folk, hvis det bliver nødvendigt.

Se mange flere billeder af de mudrede p-pladser herunder:

Falck er lørdag kommet på overarbejde på grund af regnen ved Smukfest. Foto: Aleksander Klug

Foto: Aleksander Klug

Et dansk kærestepar kørte fast i mudderet og måtte få hjælp til at komme fri. Foto: Aleksander Klug

Slut med festival for den unge mands vedkommende. Foto: Aleksander Klug

Mudder, mudder og atter mudder. Foto: Aleksander Klug