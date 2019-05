Pia K. raser over Eurovision: Alt for meget bøsse!

Torsdag aften sikrede danske Leonora sig selv og Danmark en plads i den eftertragtede Eurovision-finale lørdag aften med sin sang 'Love is Forever'.

Men selvom Danmark kunne juble over, at de nu er med i kampen om podiet sammen med favoritter som Sverige og Holland, så er langt fra alle tilfredse med, hvordan Eurovision er skruet sammen.

En af kritikerne er Folketingets formand, Pia Kjærsgaard.

I et nyt opslag på Twitter langer hun kraftigt ud efter Eurovision, som hun mener er blevet for 'bøsset'.

Tillykke til Leonora dejligt Danmark går videre i Grand Prix. Det er en dejlig sang, Danmark stiller med. Men ellers enig med Ivan Pedersen fra Laban. Alt for meget bøsse, drag og gejl i Eurovision. Og så gerne, alle sang nationalsprog. Vi skal da synge dansk #dkpol https://t.co/gdAxprPXgS — Pia Kjærsgaard (@Pia_Kjaersgaard) 17. maj 2019

'Tillykke til Leonora. Dejligt Danmark går videre i Grand Prix. Det er en dejlig sang, Danmark stiller med. Men ellers er jeg enig med Ivan Pedersen fra Laban. Alt for meget bøsse, drag og gejl i Eurovision. Og så gerne, alle sang nationalsprog. Vi skal da synge dansk', skriver Pia Kjærsgaard i sit tweet.

Over for Ekstra Bladet uddyber Pia Kjærsgaard sin kritik.

- Jeg har ment det her længe, og så greb jeg det, da jeg så Ivan Pedersens opslag. Jeg synes, der er for mange fjer, for meget glimmer, palietter, show og lys. Der er simpelthen for meget larm, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det kan godt være, at det er alderen, der er løbet fra mig, men derfor har jeg jo stadig lov til at have min mening. Jeg kan jo huske de helt gamle Grand Prix-sange, og det var bare noget helt andet den gang, lyder det fra Folketingets formand.

For meget 'bøsse'

- Den her udtalelse med, at der er 'for meget bøsse og drag' har skabt en del røre - er det ikke lige hårdt nok?

- Det synes jeg ikke. Der er for meget af det. Fuld respekt for, at man er som man er, og alle skal have lov til at deltage. Men at en skægget dame vinder (Conchita Wurst, der vandt i 2014, red.) er simpelthen for useriøst. Det har ikke spor at gøre med, at man er bøsse. Det handler om at være mest mærkværdigt. Alle er velkomne, men det er ikke nødvendigt at gå til de længder. Jeg kender ikke andre bøsser, der har fuldskæg og går rundt i dametøj, understreger hun.

Leonora: - Jeg begyndte at tude

- Og så appelerer jeg jo også for, at vi igen begynder at synge på nationalsprog. Hvorfor gør man ikke det? På den måde kan landene jo vise, hvad de står for.

Af den grund er Pia Kjærsgaard også meget begejstret for Leonoras sang 'Love is Forever', som blandt andet skifter mellem engelsk, dansk og fransl.

- Jeg synes, Leonora, som vi stiller med, opfylder meget af det, som jeg synes er fint. Hun er sød og tiltalende, og selvfølgelig skal der være et show, men det er meget tilpasset, og hun er tiltalende som person. Det er også fint, at hun skifter imellem sprogene og har dansk med. Jeg ønsker hende stort held og lykke.

Utilfredshed på Twitter

Langt fra alle er dog enige i Pia Kjærsgaard udmelding. Under opslaget vælter det ind med reaktioner fra danskere, der synes, at Pia Kjærsgaards udmelding går over grænsen.

'Minder lige om at det i dag, den 17. maj, er International Day Against Homofobia, Transphobia and Biphobia', skriver en kvinde til det kontroversielle tweet.

'Det der med Pia K. og så Twitter, ikk' å. Det har indtil videre ligesom bare ikke været en enormt succesfuld kombi', skriver en anden.

Den kritik tager Pia Kjærsgaard dog tilsyneladende med ophøjet ro.

Leonora gik videre efter torsdagens semifinale. Foto: Jack Guez/Ritzau Scanpix

En stor drag-fetich

Pia Kjærsgaards udmelding kommer i forlængelse af, at Ivan Pedersen kendt fra den ikoniske gruppe Laban og som selv deltog i Dansk Melodi Grand Prix i 1982, gik til tasterne på sin Facebook-profil og langede kraftigt ud efter Eurovision i kølvandet på første semifinale, der blev afholdt tirsdag.

Her udtrykte han sin utilfredshed med, at Eurovision efterhånden er præget af ekstravagance, og at der bliver fokuseret på det anderledes og pompøse i håb om at fange seernes opmærksomhed.

Mange husker måske eksempelvis Conchita Wurst, Lordi og Buranovskiye Babushki for deres kontroversielle outfit og optræden.

Conchita Wurst vandt Eurovision i 2014. Foto: Mogens Flindt

Og netop sådanne optrædener mener Laban-veteranen heller ikke hører hjemme i Eurovision.

'Kom ALLIGEVEL til at se første præsentation af halvdelen af GP sangene i går aftes. Arrrrmen altså: Jeg har INGEN problemer med bøsser, generelt og ude i det virkelige liv. Tro mig, jeg mener det. Jeg har derimod et problem med, at en TV transmitteret musik-leg/ komponist-konkurrence er blevet til en stor drag/ bøsse/ fetich/lgbtqprst?/ SM/ natdisco/ perverteret forestilling, hvor ALT handler enten om at komme ud af skabet - eller at have fået en kønsskifteoperation og have styrke til at være den, man er, bare det ikke er almindelig, - eller at stå på en svejende stang og synge opera - eller hvor lang tid en gnist-vandfald kan løbe uafbrudt', skriver Ivan Pedersen med henvisning til Islands optræden af gruppen Hatari, der havde stærke seksuelle og politiske undertoner.

I opslaget påpeger han også, at han ønsker, der igen kommer mere fokus på musikken.

'Kan nogen finde MUSIKKEN langt inde bagved alt det syngen pivfalsk, alt det gejl, lys, dans, ild, læder-fetish, pladder - speedsnakkende værter, råben og skrigen og andet unødvendigt PIS? Ja, jeg er GAMMEL, ja, min hovedinteresse i GP er musikken, dens udførelse og hvem, der har skrevet den, og ja, den danske GP sang er sgu´nærmest som en normalitets-oase midt i dette Sodoma og Gomorra, hvor vores solists eneste gimmick er en rød læbestift. Undskyld bøvset - der var pres på, og jeg er HELT ædru,mens jeg skriver dette', understreger han.

Du kan se hele Ivan Pedersens opslag her: