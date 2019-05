Pilou Asbæk gør comeback i Eurovision

Den danske 'Game of Thrones'-stjerne gør i aften comeback ved Eurovision Song Contest

TEL AVIV (Ekstra Bladet)

Da Danmark i 2014 var vært ved Eurovision Song Contest i København, var det Lise Rønne, Nikolaj Koppel og Pilou Asbæk, der styrede slagets gang.

Der blev delt point ud, som regler foreskriver og ved showets slutning blev Conchita Wurst kåret som vinder - en noget kontroversiel en af slagsen, mente nogen.

Det ser du ikke på tv: Leonora efterlader stole-kaos

I aften gør den ene tredjedel af værtstrioen comeback i Eurovision. Pilou Asbæk kommer til at spille en lille - som i ret lille - rolle i showet, der sendes direkte fra Tel Aviv klokken 21.

Årets Eurovision har fire værter - undertøjsmodellen og Leonardo DiCaprios ekskæreste Bar Refaeli samt Erez Tal, Assi Azar og Lucy Ayoub. Men selvom de er hele fire om at passe tjansen, orker de ikke at forklare reglerne for sangkonkurrencen.

Sådan ser årets fire Eurovision-værter ud. Foto: Ritzau Scanpix

Det er i stedet et sammenklip fra gamle Eurovision-shows, der skærer ud i pap for seerne, hvordan de 'douze points' skal uddeles, og det er her Pilou Asbæk kommer ind i billeder.

De israelske værter har gravet et klip frem fra København, hvor den danske skuespiller forklarer, at man også kan stemme via en app.

Pilou Asbæk og medvært Lise Rønne. Foto: Jens Dresling

Hvis ikke allerede Pilou Asbæk var en kæmpe international stjerne i 2014, så er han da blevet det siden. Lige nu er han topaktuel i 'Game of Thrones', som hitter verden over. Dermed må man sige, at der er lidt af en genistreg at hive ham frem igen.

Pilou Asbæk skriver i en sms til Ekstra Bladet, at han ikke aner, at han er med i årets show.

Statistikken er med os: Aldrig dårligere end nummer fem