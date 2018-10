Populær dansk festival i nabokrig: - De vælter os bagover

20 minutter.

Så lang tid skulle Tisvilde-festivalen Musik i Lejet sidste år bruge på at sælge sine 8000 partout-billetter, der giver adgang til en weekend med strand, sol og musik.

Og nok er festivalen populær, men det er langt fra alle i lokalområdet, der sætter lige stor pris på den store menneskemængde, der hver juli stempler ind i det nordsjællandske.

- Vi synes, de er blevet så store, at de dominerer det hele. Det gør, at vi ikke alle sammen kan være her, siger formanden for Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn, Elisabeth Harpøth, til Ekstra Bladet.

Vælter os bagover

Foreningen står bag et forslag sendt til poltikerne i Gribskov Kommunes udvalg for Udvikling, By og Land, hvor man blandt andet pointerer, at festivalens størrelse har nået sin grænse.

- Da det lå på det halve, var det også forankret i byen. Derfor har vi foreslået kommunen og festivalen, at man måske skulle begrænse sig lidt, siger Elisabeth Harpøth.

Hun påpeger desuden, at det ikke kun er de tre dage, festivalen varer, der skaber problemer.

- Hele pladsen, hvor festivalen bliver afholdt, er mere eller mindre okkuperet i uge 28 til 30. Det er jo der, folk holder ferie, så det fører meget med sig, siger formanden.

Musik i Lejet: Gør, hvad vi kan

På trods af kritikken fra naboerne mener Musik i Lejet selv, at man har fundet det rette publikumsniveau.

- Festivalen har haft den samme størrelse i fire år, siger Peter Maarbjerg, næstformand i Musik i Lejets bestyrelse, til Ekstra Bladet, der heller ikke kan genkende Harpøths billede af festivalens 'okkupering'.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at vi hurtigst muligt slår op og ned. Vi arrangerer selv oprydning, vi arrangerer selv, at gågaden bliver lukket. Vi gør alt, hvad vi kan for, at festivalen skal være en sommerbegivenhed og ikke en belastning, siger han.

'Ligger ikke på en mark'

Derfor har Musik i Lejet heller ingen planer om, at reducere antallet af billetter.

- Vi prøver at imødekomme alle folks ønsker, men den her helt radikale reduktion, som Grundejerforeningen foreslår, er vi ikke enige i, siger Peter Maarbjerg, der møder opbakning fra kommunen.

- Vi vil lytte, men ikke underkende, at Musik i Lejet har en stor betydning for Gribskov Kommune, siger formand for Udvikling, By og Land, Pernille Søndergaard (Nytgribskov), til Frederiksborg Amts Avis.

Musik i Lejet foregik i år fra 19.-21. juli, hvor kunstnere som 'The Minds Of 99', 'C.V. Jørgensen' og 'Kesi', var på programmet.