Populært program afbrudt: - Jeg har aldrig set noget lignende

Lørdag formiddag væltede regnen ned over Skanderborg og Smukfest, og det har allerede fået betydning for de planlagte events på festivalen.

Det gik især hårdt ud over det populære radioprogram 'Mads & Monopolet', som lørdag formiddag sendte fra Sherwood-scenen.

Her var vært Mads Steffensen nødt til at afbryde showet, fordi vandet fossede ind på scenen.

- Vi har nogle tekniske udfordringer gå grund af alt det vand. Så vi stopper med at sende fra scenen. Vi arbejder på at komme tilbage, sagde Mads Steffensen fra Sherwood-scenen.

- Jeg har aldrig set noget lignende i mine 40 år på festivalen, sagde Simon Juul, der var en del af panelet.

Også campingområderne er hårdt presset af regnen. Foto: Aleksander Klug

Flere gæster er begyndt at tage hjem før tid på grund af regn. Foto: Aleksander Klug

Smukfests talsmand bekræfter over for Ekstra Bladet, at den massive regn gjorde, at de var nødt til at afbryde programmet i en længere periode.

- Der var en cirka 45 minutters afbrydelse på grund af den kraftige regn, men de er gået i gang igen nu, siger Poul Martin Bonde, der er talsmand for Smukfest, til Ekstra Bladet.

Ifølge DMI forventes det, at der kommer meget mere regn over Smukfest lørdag.