Populært teater begæret konkurs

Bestyrelsen for Fredericia Teater har i dag indgivet konkursbegæring.

Det oplyser teateret i en pressemeddelelse.

Det sker blandt andet som følge af udbredningen af coronavirus, som har betydet, at teateret har måttet aflyse flere fremtidige forestillinger - blandt andet musicalen 'Shu-bi-dua 2.0', der skulle have haft premiere 20. marts 2020.

29. januar 2020 oplyste Fredericia Teater, at de var udsat for et svigtende billetsalg i København på forestillingerne 'Prinsen af Egypten' og Disneys Musical 'Tarzan' i løbet af 2019, hvilket førte til et tocifret millionunderskud.

Her ses et billede fra prøverne på 'Tarzan'. Foto: Martin Lehmann

'Siden da er der konstateret et merforbrug i forhold til budget på markedsføring, som ikke var bestyrelsesgodkendt. Teaterchef Søren Møller har opsagt sin stilling som konsekvens af denne overskridelse', lyder det i pressemeddelelsen.

'De seneste uger har bestyrelsen arbejdet på højtryk for at redde teatret, men uden held. Derfor ser bestyrelsen i denne alvorlige situation ingen andre muligheder for Fredericia Teater end at indgive en konkursbegæring', lyder det videre.

Ifølge Gitte Lillelund Bech, der er bestyrelsesformand i Fredericia Teater, er de kede af, at de har måttet træffe den drastiske beslutning.

- Jeg er enormt ked af, at det ikke lykkedes os at få reddet Fredericia Teater. Vi har kæmpet med næb og klør. Men hvis der ikke bliver solgt billetter, så må man sige stop. Da corona kom ind over, blev der ikke solgt billetter. Vi kunne se et fald i billetsalget, da det startede i marts, og til sidste uge, hvor statsminister holdt tale - der havde vi nærmest solgt to billetter, og det gik bare ikke, siger hun.

- Hvad med alle dem, der har billetter og penge i klemme? Hvad kan de forvente?

- Der bliver jeg dig svar skyldig. Det er overgivet til en konkursadvokat, så det er ude af vores hænder lige nu, siger hun og fortsætter:

- Der er mange, der er kede af det her, og vi er også enormt kede af det, men det er ikke forsvaligt at fortsætte længere, så vi var nødt til at erklære det konkurs, uanset om vi ville eller ej, siger hun videre.