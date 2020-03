Populært teater erklæret konkurs

Bestyrelsen for Fredericia Teater har i dag indgivet konkursbegæring.

Det oplyser teateret i en pressemeddelelse.

Det sker blandt andet som følge af udbredningen af coronavirus, som har betydet, at teateret har måttet aflyse flere fremtidige forestillinger - blandt andet musicalen 'Shu-bi-dua 2.0', der skulle have haft premiere 20. marts 2020.

29. januar 2020 oplyste Fredericia Teater, at de var udsat for et svigtende billetsalg i København på forestillingerne 'Prinsen af Egypten' og Disneys Musical 'Tarzan' i løbet af 2019, hvilket førte til et to-cifret millionunderskud.

Her ses et billede fra prøverne på 'Tarzan'. Foto: Martin Lehmann

'Siden da er der konstateret et merforbrug i forhold til budget på markedsføring, som ikke var bestyrelsesgodkendt. Teaterchef Søren Møller har opsagt sin stilling som konsekvens af denne overskridelse', lyder det i pressemeddelelsen.

'De seneste uger har bestyrelsen arbejdet på højtryk for at redde teatret, men uden held. Derfor ser bestyrelsen i denne alvorlige situation ingen andre muligheder for Fredericia Teater end at indgive en konkursbegæring', lyder det videre.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra bestyrelsesformand Gitte Lillelund Bech, men det har i skrivende stund ikke været muligt.