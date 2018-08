Der opstod et særligt øjeblik, da Ekstra Bladets udsendte mødte statsministeren. Se det herunder

Lars Løkke Rasmussen optræder normalt som enten statsminister-Lars eller privat-Lars, men lørdag eftermiddag kunne han opleves med en helt tredje hat på.

Da Ekstra Bladets Christian Ørtoft stødte på Løkke under lørdagens Pride-optog konstaterede han nemlig hurtigt, at det måtte være pride-Lars, der deltog i optoget.

Det kom der et ganske fornøjeligt interview ud af, som sluttede med at Løkke fik overrakt et kondom med ønsket om en god aften.

Se Løkkes reaktion i indslaget over artiklen.