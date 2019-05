Primadonna: Her er superstjernens vilde Eurovision-krav

Madonnas optræden til Eurovision-finalen lørdag var en dyr affære.

Efter to numre og et væld af kritik fra seerne kunne hun angiveligt forlade arenaen i Tel Aviv i Israel med 1,3 millioner dollars, skriver flere medier, heriblandt Reuters og norske Se og Hør.

Det svimlende høje beløb svarende til ni millioner danske kroner blev betalt af den israelsk-canadiske milliardær Sylvan Adams.

Madonna fik mange hårde ord med på vejen for sin optræden lørdag til Eurovision-finalen i Tel Aviv i Israel. Foto: Orit Pnini/Ritzau Scanpix

Men lønnen, der tilsyneladende var i millionklassen, var ikke det eneste, 60-årige Madonna fik.

Hun skulle have fået fløjet et hold på 160 mennesker med sig til Tel Aviv, og sikkerheden omkring Madonna skulle have været enorm.

Nyt lager til Madonna

For at rumme Madonnas kæmpestore hold og for at leve op til de særlige sikkerhedskrav måtte holdet bag Eurovision bygge et ekstra lagerrum på den eksisterende produktion til dem.

Det fortæller den svenske produktionschef Ola Melzig til svenske Expressen.

- Der er egne sikkerhedsforhold, egen catering, eget omklædningsrum. Alting.

- Vi havde ikke fysisk plads i det eksisterende rum, så vi måtte bygge et nyt lager. Både til teknik, det praktiske og personale, siger han.

Madonna spillede sit spritnye nummer 'Future' til Eurovision-finalen. Nummeret er på hendes kommende album, 'Madame X'. Foto: Orit Pnini/Ritzau Scanpix

Rygterne om, at den amerikanske superstjerne skulle på scenen til dette års Eurovision, havde svirret længe. Den endelige bekræftelse kom dog først i hus torsdag, to dage før finalen gik i gang.

Det var først der, The European Broadcasting Union fik kontrakten i hus. Det skulle især være sikkerhedsomstændighederne, der var det springende punkt for, om kontrakten kom hjem eller ej, skriver flere medier. Det gjorde den så til sidst.

Skuffede fans

Forventningerne til pop-ikonet var tårnhøje, men det hele faldt til jorden fra det øjeblik, hun startede med at synge det første nummer.

De to numre, hun optrådte med sammen med sine 30 dansere, var det store pophit fra 1989 'Like a Prayer' og det nye nummer 'Future' sammen med rapperen Quavo.

Madonna og Quavo på scenen. Foto: Orit Pnini/Ritzau Scanpix

Under 'Like A Prayer' var der ikke mange toner, der sad i skabet, og 'Future' var gennemsyret af autotune.

Twitter var glødende af skuffede fans. Som en bruger på Twitter skrev det:

'Israel har brugt en million dollars, så Madonna kunne skide på dem.'