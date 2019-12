Publikum går amok: Overraskende udvikling midt på scenen

Publikum blev vidne til et uforglemmeligt øjeblik, da hovedrollen Aladdin friede til Jasmin under musicalen 'Aladdin'

Virkelighedens Aladdin bad om Jasmins hånd i et mindeværdigt frieri midt på scenen i De Monfort Hall i Leicester i England 27. december.

Det skete under musicalen 'Aladdin' fredag aften, da den 30-årige skuespiller Matthew Pomeroy, der spiller Aladdin, pludselig gik på knæ foran Jasmin, der blev spillet af Natasha Lamb, kort før afslutningen af aftenens optræden.

En video af frieriet er nu blevet frigivet, og du kan se det romantiske øjeblik i klippet over artiklen.

Videoen blev filmet af en af de tilstedeværende, og her kan man se publikum og de andre skuespiller bryde ud i vild jubel, da 'Aladdin' pludselig går på knæ og får et 'ja' fra sin elskede 'Jasmin'.

For at gøre øjeblikket endnu mere specielt, havde Matthew Pomeroy inviteret både sin egne og Nastasha Lambs forældre til at overvære frieriet blandt publikum.