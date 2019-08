Rasende festivalgæster: - Det er farligt

Køber du en øl eller en sodavand på Smukfest, er der stor sandsynlighed for, at du får det serveret i en glasflaske.

Og det skaber problemer efter de store koncerter på eksempelvis Bøgescenerne, hvor tusindvis af mennesker er samlet.

Efter koncerterne, der ofte slutter langt efter mørkets frembrud, ligger der nemlig tusindvis af flasker, som folk har smidt, imens de har nydt musikken fra store navne som Robbie Williams, Nik & Jay og Years & Years.

Flere festivalgæster fortæller i den forbindelse til Ekstra Bladet, at der opstår 'farlige situationer', hvor man risikerer at falde i de tætpakkede menneskemængder, fordi det flyder med glasflasker overalt. De er nemlig ikke til at se i mørket.

Flere Smukfest-gæster efterspørger derfor i stedet andre og mere miljøvenlige alternativer, som genanvendelige plastikkrus - både for at skåne miljøet og for at afhjælpe, at gæsterne snubler over de hårde flasker på vej ud fra festivalpladsen.

Når der er mørkt ved Bøgescenerne, er det svært at se flaskerne. Foto: Per Lange

Til Ekstra Bladet fortæller Smukfests talsmand Poul Martin Bonde, at de ikke har tænkt sig at droppe glasflaskerne forløbigt.

- Vi har altid haft glasflasker og har meget små problemer med dem, så det fortsætter vi med, lyder meldingen.

- I sammenhæng med diskussion om genanvendelig krus er det måske også værd at bemærke, at glasflaskerne repræsenteret et virkelig godt og gennemprøvet pantsystem, siger han videre.

Talsmanden er dog ikke afvisende over for, at de i fremtiden vil få genanvendelige krus på Smukfest.

- Vi følger udviklingen med genbrugskrus nøje og er i tæt dialog med vores leverandør om, hvad de bedste fremadrettede løsninger på det område er for Smukfest, lyder meldingen.

