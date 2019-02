Rasende Støjberg til Melodi Grand Prix

Det var en smilende Inger Støjberg (V), der mødte op på den røde løber forud for dansk Melodi Grand Prix i Boxen i Herning lørdag aften.

Men smilene forsvandt, da snakken faldt på de demonstrationer, der har været fra revolutionære socialister forud for det stort anlagte Grand Prix.

Lørdag ankom de revolutionære socialister fra Socialistisk UngdomsfrontHerning med bus og tog for at lægge pres på DR og de danske sangere og få dem til at aflyse dansk deltagelse i Eurovision i Israel, fordi Danmark ifølge dem 'ikke skal være med til hvidvaskning af apartheid!'.

Foran Boxen i Herning blev de mødt af moddemonstranter, der er for Israel og deres afholdelse af Eurovision.

- Jeg synes ærlig talt, de (begge parter, red.) skulle tage at holde deres demonstrationer for sig selv. Vi skal have en fantastisk aften, og det bliver et fantastisk Melodi Grand Prix, vi kommer til at holde i Tel Aviv om ikke særlig lang tid, lød det bestemt fra udenrigs- og integrationsministeren.

'Jeg er pro-Israel'

Hun understregede samtidig, at der i hendes optik ingen problemer er med at afholde Eurovision i Israel.

- Israel er et fantastisk og dejligt land. Jeg er pro-Israel hele vejen igennem, sagde hun og sendte en opfordring til demonstranterne:

- De kan bare gå hjem og sove. Sådan nogle demonstrationer hører ingen steder hjemme her. De må tage deres demonstrationer et andet sted hen, for det hører ingen steder hjemme til et Grand Prix, lød det fra Inger Støjberg.

Kristian Jensen på den røde løber sammen med sin familie. Foto: Mogens Flindt

Sigmund: Jeg har bedre ting at tage mig til

Samme standpunkt havde Støjbergs partifælle finansminister Kristian Jensen (V) og Morten Messerschmidt (DF), der ligesom Inger Støjberg dukkede op på den røde løber lørdag aften.

- Sagen er den, at Israel er en del af Eurovision, og de skal også have lov at vinde. Jeg tror på, at kulturel udveksling er med til at skabe forståelser mellem mennesker, og derfor synes vi, at man skal have lov at holde det i Israel, ligesom man skal have lov til at holde det så mange andre steder, lød det fra Kristian Jensen.

- Jeg synes, det er helt fantastisk, at man kan holde finalen i vinderlandet, og Israel vandt sidste år, så selvfølgelig skal de behandles som alle andre, lød det fra Morten Messerschmidt.

Også justitsminister Søren Pape Poulsen dukkede op på den røde løber. Foto: Mogens Flindt

Vil ikke ødelægge festen

De i alt cirka 40 demonstranter, der var mødt frem for at få DR til at blive hjemme fra Israel blev passet godt på af cirka ti betjente. Foto: Mogens Flindt

Rebecca Søndergaard fra Socialistisk Ungdomsfront, der har arrangeret dagens demonstration mod Danmarks deltagelse ved Eurovision i Israel har ikke meget til overs for Inger Støjbergs udmelding.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed at hun og jeg har vidt forskellige politiske standpunkter, men jeg synes, det er utrolig vigtigt, at der sættes fokus på det her. Med hensyn til hendes kommentar om, at vi ikke burde være her, så skal hun huske på, at vi har ytringsfrihed i Danmark, uanset hvad hun synes om det, siger 18-årige Rebecca fra København.

Selv om DR har sagt direkte, at de ikke har i sinde at aflyse den længe planlagte deltagelse ved Eurovision i Tel Aviv, satser Rebecca og demonstranterne på, at den øgede opmærksomhed vil få dem til at tænke sig om en ekstra gang.

Der var lørdag eftermiddag demonstrationer både for og imod Israel, så man kunne høre både: 'Længe leve Israel' og 'Befri Palæstina' gjalde i luften foran Jyske Bank BOXEN. Foto: Mogens Flindt

- Vi er her ikke for at ødelægge festen, men vi mener helt afgjort, at DR ikke skal livestreame fra en besættelsesmagt. Musik og sport er aldrig upolitisk, så det kan ikke skilles ad, selv om det jo er det, man hører som forklaring, siger Rebecca.

Demonstrationen mod Danmarks deltagelse i Israel blev mødt af en moddemonstration af personer, der støtter Israel og bakker op om Danmarks deltagelse.

Begge demonstrationer var på cirka 40 personer, og bortset fra et par enkelte hidsige meningsudvekslinger forløb det hele relativt fredeligt.