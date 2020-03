Raser efter 'X Factor': - Det var noget lort

For Jamie Talbot var det ikke udelukkende positivt at medvirke i 'X Factor' i 2018

Mange vil nok huske Jamie Talbot fra 'X Factor' i 2018, hvor han blev nummer to efter at være blevet slået på målstregen af Blachmans gruppe 'Place on Earth'.

Siden da har vi i offentligheden ikke hørt meget til den 31-årige sanger. Men lørdag står han atter på scenen i bedste sendetid. Det sker, når han deltager i Dansk Melodi Grand Prix med sangen 'Bye Bye Heaven'.

Selvom Jamie Talbot er vant til at stå på scenen i kraft af sin deltagelse i 'X Factor', så mener han, at de to konkurrencer adskiller sig fra hinanden på væsentlige parametre.

- Det, der adskiller sig allermest, er, at det her ikke er en coversang, jeg stiller op med. Det er en Jamie Talbot original sang, som er blevet skrevet til mig, sagde han til Ekstra Bladet, da vi mødte ham på et pressemøde forud for Melodi Grand Prix.

- Melodi Grand Prix er også kun én aften. Alt det der stemmeræs er det samme, men det negligerer jeg en lille smule. Det tager jeg ikke så tungt. Jeg er ikke så vild med det. Jeg synes faktisk, det er intimiderende, at folk skal sidde og stemme på én og stemme imod en på en eller anden måde, for vi er her for at hylde musikken og diversiteten i musikken, sagde han videre.

Mange husker nok Jamie Talbot fra 'X Factor'. Lørdag står han på scenen til Dansk Melodi Grand Prix. Foto: Anthon Unger

Hadede det

- Hvordan havde du det så med at være med i 'X Factor', for der skulle jo stemmes hver gang?

- Jeg hadede det. Jeg synes, det var noget af det værste. Nu var jeg jo meget, meget heldig, at jeg gik hele vejen til finalen og blev nummer to, men jeg var i farezonen en enkelt gang, og det syntes jeg var virkelig øv, sagde han og tilføjede:

- Jeg har bare så ondt af de mennesker, der ryger ud som nummer et eller to, for så føler de, at de ikke var ligeså gode som alle de andre, og det passer jo ikke, for det er bare sangen, de leverede, som folk ikke ræsonnerede ligeså godt med.

Jamie Talbot husker også tilbage på tiden i 'X Factor' som en tid, hvor der var fokus på alt andet end musikken.

- Hvis du for eksempel kan huske Anja Nynne (tidligere 'X Factor'-deltager, red.), så blev hun stillet op på sådan en 'bitchy' måde, og alle hendes jokes blev taget alvorligt, men hun er jo fuld af sarkasme og ironi, og så blev hun udstillet på en helt forkert måde, lød det fra Jamie Talbot:

- Jeg mærkede det også i forhold til arrogance, men det er jo ikke, fordi man er det. Men det er jo, fordi det er tv. Det er et underholdningsprogram. Det kan man også sige er en forskel. I Melodi Grand Prix er der ikke tid til at gå så meget i dybden med, hvem er vi og opdigte personkarakteristikker, som passer til det. Vi vil det samme, og vi er samme sted. Vi har noget fælles personlighed, og det ville de meget gerne skille ad i 'X Factor', så det var underholdende at se på.

Her ses Jamie Talbot på scenen i 'X Factor'-finalen i 2018. Foto: Mogens Flindt

- Brød du dig i virkeligheden ikke om at være en del af hele 'X Factor'-setuppet?

- Det er svært at sige. For de står jo med en gulerod i enden, og så skal man bare igennem en masse lort for at nå hen til den gulerod, så jeg vil sige, at guleroden var fin. Jeg synes, at jeg fik mange fede ting ud af det. Jeg fik lov til at stå på scenen uge efter uge foran en masse mennesker. Det er fedt, at de har så stor et 'reatch', sagde Jamie Talbot, der dog også mærkede en stor bagside ved medaljen:

- Men der er mange medier, som måske leder efter ting for at gøre ting relevant på en forkert måde eller aktuel på en fed måde, og det bryder jeg mig absolut ikke om. Så da jeg var med i 'X Factor' var jeg meget sky. Jeg snakkede meget med produktionen, for jeg havde mange ting, jeg ikke ville snakke om, fordi jeg ikke syntes, det var relevant. Det relevante var, om jeg kunne synge, om jeg kunne performe, og om jeg kunne levere.

Derfor har Jamie Talbot i tiden efter brugt en del energi på at finde sig selv som musiker - uden alt det opmærksomhed, der følger med i 'X Factor'.

- I den udvikling, jeg har været på bagefter, har jeg forsøgt at finde mig selv. Man udvikler sig jo, og alt den medietræning, jeg har været igennem, den ruster mig til at prøve at tale fra hjertet af og så skide på, hvad andre tænker. Jeg har fået den træning, der skal til.

Ifølge Jamie Talbot føler han sig meget mere tilpas i det format, som Melodi Grand Prix lægger op til, end han gjorde i 'X Factor'.

- Her synes jeg, det er sjovt, og der er ikke nogen, der er efter mig. Det følte jeg lidt i 'X Factor'. Der er flere gange, hvor jeg har fået spørgsmål, hvor jeg simpelthen bare er gået. Jeg var træt af at snakke om piger, kvinder. Det gad jeg slet ikke, sagde han og tilføjede:

- Det er ikke vigtigt, hvem der følger mig på Instagram, eller om jeg er i det her for at jagte piger, eller hvad jeg er. Jeg er i det her for at spille musik, fordi det er det, jeg gerne vil leve af, og det er det, jeg er bedst til. Alle er gode til et eller andet, og det her har jeg valgt, at jeg gerne vil være god til. Det er det, der skal være vigtigt, og ikke hvem jeg er. For det var bare noget lort. Jeg giver ikke en fuck for det.

Det er ikke alle ting ved sin deltagelse i 'X Factor', som Jamie Talbot er lige glad for. Foto: Anthon Unger

- Der er jo tit kritik af, at artisterne efter 'X Factor' bare bliver glemt. Hvad tænker du om det?

- Man skal ikke melde sig til 'X Factor' og forvente alt muligt bagefter. Der er jo ikke nogen, der gider at bruge tid på en, når man er amatørmusiker. Det er man stadig efter 'X Factor'. Man ruster sig ikke til noget, ud over alt den træning, man får i medierne.

- Man skal selv ud og søge sine muligheder. Jeg prøver selv at nyde min rejse så meget som muligt. Jeg ved ikke, hvor jeg er i den proces nu. Jeg lavede 'X Factor', og det gik op, og det peakede på en eller anden måde. Så faldt det ned igen, og så synes jeg, at det ligeså stille begynder at komme tilbage, lød det fra Jamie Talbot, der tilføjede:

- Men det handler jo om at holde sig relevant - på sociale medier og så videre, og det er jeg bare ikke så god til. Jeg vil hellere bruge tiden på at skrive nogen gode sange, læse nogen bøger og blive bedre til mit craft og gøre de ting, jeg går op i, uden at hele verden skal følge med i det.

Du kan se, hvordan det går Jamie Talbot og alle de andre artister i Dansk Melodi Grand Prix lørdag kl. 20.00 på DR1 og DRTV.