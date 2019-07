Raser over Salling Group: - Hvor er det latterligt!

Salling Group revurderer nu et reklame-manuskript efter at være blevet gjort opmærksom på, at en statists løn og opgave ikke hang sammen

Når Salling Group snart skal optage en ny reklamefilm for Skagenfood, spiser de skuespilleren af med et gavekort på 1000 kroner til koncernens egne forretninger.

Det skriver de i et opslag på Facebook, hvor de søger en 'statist', som i reklamevideoen har replikker og spiller en rolle i reklamens historie.

Dermed er det ikke en statist, men en skuespiller, slår Benjamin Boe Rasmussen, formand for Dansk Skuespillerforbund, fast, og derfor bør lønnen være en helt anden end et gavekort.

Salling Group hed tidligere Dansk Supermarked. Foto: Morten Lau-Nielsen

- Det er helt vildt langt ude! Hold kæft, hvor er det lattertligt. Vi (Dansk Skuespillerforbund, red.) kan ikke gøre noget, for de er ikke medlem af dem, vi har overenskomster med. Men det undergraver hele branchen, lyder det fra Benjamin Boe Rasmussen.

Retter ind

Efter Ekstra Bladet gør Salling Group opmærksom på formanden for Dansk Skuespillerforbunds kritik, retter de da også ind.

'Salling Group honorerer naturligvis altid arbejdsopgaver efter gældende regler og overenskomster.'

'Projektteamet bag filmen vurderede, at rollen var for lille til at involvere en egentlig skuespiller og annoncerede derfor efter en statist. Teamet revurderer nu filmmanuskriptet og vil fremadrettet sikre, at annoncering efter medvirkende kommer til at svare til opgaven', skriver Salling Group i en mail.

Altså kan det være, at selve reklamen ender med at blive skrevet om, og de dermed skal søge nogle andre skuespillere eller statister til rollerne.

Sådan lød opslaget STATIST SØGES TIL OPTAGELSER 6/8 2019 TIL SKAGENFOOD-VIDEO

Vi søger en mand eller kvinde der skal spille lærer i en Skagenfood-video d. 6. august i Aarhus. Videoen skal bruges til Skagenfoods Facebook-, Instagram- og Youtubeside samt hjemmeside. Handlingen kort: 8 børn på 9-10 år skal lave mad i et hjemkundskabskøkken på en skole med en kok fra Skagenfood.

Rollen har få replikker og udover det, skal læren hjælpe eleverne i køkkenet.

Tidspunkt: Ca. kl. 9.15 i Trige i Århus.

Løn: Gavekort på 1000 kr. som kan bruges til Bilka, Føtex eller Netto.

Forplejning hele dagen.

Vi dækker ikke transportudgifter. ANSØG

Send ansøgning + en kort video af dig selv hurtigst muligst til (navn undladt, red.): (mail undladt, red.) Vis mere Luk

Skal Salling Group lønne efter forbundets overenskomst, skal en skuespiller i sådan en reklamefilm, der bruges på nettet, få mindst 6000 kroner, og transporten til settet bør også blive betalt.

- I princippet er der ikke noget ulovligt i det. Men det er bare så langt fra branchens standarder. Mine medlemmer må ikke tage jobbet til den løn, for så bliver de smidt ud af forbundet, da det er konkurrenceforvridende, siger Benjamin Boe Rasmussen.

Ødelægger branchen

Typisk ser Benjamin Boe Rasmussen, at når virksomheder, partier eller andre, der vil lave reklamer, sætter lønnen så lavt, er det på grund af uvidenhed. Altså kan det være, virksomheden ikke har tænkt over, at skuespil ikke er en hobby, men et job.

Men selvom det kan være et spørgsmål om lykkelig uvidenhed, tager formanden det meget alvorligt.

- Det ødelægger økosystemet, som branchen er bygget op af. Og selvom det kan virke som en lille ting, så starter det steder som her.

- Og så er alt for udbredt. Mange forsøger at slippe afsted med at betale med gavekort eller et par flasker vin, og vi bruger meget tid på det.