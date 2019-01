Raser over 'sminkesæt til den unge prostituerede'

Er det over stregen? Danmarks Indsamling har oprettet falske produkter i et forsøg på at hjælpe udsatte unge piger rundt om i verden

Årets kjole til barnebruden, CE-mærket sminkesæt til den unge prostituerede, feminin hjelm til børnesoldaten, sjov T-shirt til 'husslaven', sød amme-bh til den mindreårige mor og let og praktisk rejsekuffert til den lille flygtning.

Det er, hvad The Girl Shop har at byde på. Shoppen er skabt i forbindelse med den kommende Danmarks Indsamling 2. februar 2019.

Temaet i år er nemlig fokuseret på unge piger, der blandt andet udsættes for sexhandel, slaveri, arbejde som børnesoldat og titlen som barnebrud og mor alt for tidligt i livet.

'Når fattigdom og flugt sætter ind, er børn de første ofre, og i år fokuserer vi på pigerne, som tilhører en særlig udsat gruppe i samfundet. De oplever ofte vold, for tidlig graviditet og tvangsægteskaber, og de har begrænset adgang til uddannelse', skriver The Girl Shop som baggrund for kampagnen, der blandt andet florerer på Facebook.

På den selvstændige hjemmeside The Girl Shop kan man se alle de fiktive produkter, hvor der også er anført en fiktiv pris. Ud over pris er der også en beskrivelse af produkterne, der også kan virke tragiskkomisk.

'Årets kjole til barnebruden' er salgsteksten til brudekjolen. Foto: The Girl Shop/Danmarks Indsamling

'Denne sømløse amme-bh med skumindlæg er udviklet til den helt unge mor, der ønsker et sødt og feminint design uden at gå på kompromis med komfort og kvalitet. Bh’en giver en fantastisk støtte, og det åndbare materiale tilpasser sig kroppens forandringer. Bh’en giver den perfekte silhuet under tøjet, og den lave udskæring gør den ideel til nedringet tøj. Bh’en kan nemt betjenes med én hånd.'

Fy for satan

Reaktionerne på Facebook har været blandede, men rigtig mange misforstår den korte video af produkterne og deres beskrivelse.

Folk kommenterer blandt andet:

'Fy for satan ... en grim annonce !! Barnebrud, prostitueret, flygtning ...er dét målet, for pigers ambitioner?', skriver Facebook-bruger Lone til The Girl Shops video-opslag.

'Uanset hvad jeres hensigt er med annoncen - så er den usmagelig og modbydelig - find et andet marketingbureau - den er også i strid med markedsføringsloven', skriver Gitte og Ole. Her kan Danmarks Indsamling oplyse, at de ikke er omfattede af markedsføringsloven.

'Ok...jeg anmelder annoncen og opfordrer alle andre til at gøre det samme. I går lige over stregen her', skriver Charlotte.

Men der har også været positive reaktioner, og flere mener, at det er 'godt tænkt' og 'en mega god måde at gribe folks opmærksomhed på'.

'Feminin hjelm til børnesoldaten' står der ved dette billede. Foto: The Girl Shop/Danmarks Indsamling

Et opråb til danskerne

Ekstra Bladet har været i kontakt med formanden for Danmarks Indsamling, Mulle Korsholm, der har beskrevet tankerne og budskabet bag kampagnen.



- Hvilken reaktion forventede I, der ville komme på jeres kampagne?



- Vi ville gerne råbe danskerne op med The Girl Shop, netop fordi vi vil sætte temaet på danskernes dagsorden og gøre virkeligheden for verdens udsatte piger til det, vi taler om, og til det, vi har mulighed for at være med til at ændre på. Fordi ingen piger bør blive mødre, når de selv er børn, eller blive giftet væk mod deres vilje til en mand, der kunne være deres far.

- Hvad har hensigten været?



- Danmarks Indsamling 2019 styrker verdens udsatte piger. Dem, der aldrig får en uddannelse. Dem, der bliver tvunget til at slå ihjel som børnesoldater. Dem, der bliver giftet væk til mænd, der kunne være deres fædre. Dem, der bliver mødre, mens de selv er børn. The Girl Shop er det kreative greb, der skal sætte indsamlingen på danskernes dagsorden. Det er med andre ord en visuel oversættelse af de grusomme realiteter, der er hverdag for verdens udsatte piger – og en opfordring til at støtte pigerne.

- Har I fået voldsomme henvendelser eller forsøg på at lukke jeres kampagne?



- Kampagnen er blevet utroligt godt modtaget, og folk har virkelig engageret sig i den. Der har været nogle, der synes, at kampagnen går til stregen, men kampagnen er langtfra lige så voldsom som virkeligheden for mange af verdens udsatte piger. En virkelighed, som ikke er for børn. Det ønsker vi med kampagnen at gøre opmærksom på.

- Hvorfor vælger man at markedsføre et budskab på den her måde?



- Fordi andre menneskers svære kår ude i verden er en virkelighed, vi ofte kan komme til at lukke øjnene for. The Girl Shop skal gøre det sværere at ignorere situationen og lettere at veksle vrede og forargelse til sympati og støtte.

- Hvor kom idéen fra?



- Ved at se på de ting, der kendetegner udsatte pigers hverdag og sætte det i kontrast til vores egen hverdag og virkelighed.

- Hvad er budskabet?



- Budskabet er, at verdens udsatte piger ofte lever et liv, der ikke er for børn – og har brug for din hjælp.