Reality Award blev fotokunst

Da vinderen af Årets Pressefoto, Bax Lindhardt, skulle takke for prisen ved den store foto-prisfest i Det kongelige Bibliotek, løb han tør for ord. Ikke fordi han var rørt eller normalt specielt fåmælt, men fordi billedet, som er taget til den seneste Reality Award og viser realityvinderen sprøjte champagne ud over kæresten og flere andre, var det foto, vinderfotografen havde mindst tiltro til.

– Til mine øvrige billeder har jeg forberedt et par ord eller en anekdote, men til dette – grinede han og holdt en pause – har jeg ikke noget at sige.

Årets pressefotograf blev Mathias Svold, og det var han temmelig lykkelig for.

Men det havde så mange andre, så der manglede såmænd ikke ord – hverken til hans eller andres billeder.

Og selv om Bax Lindhardt måske ikke helt med det samme fattede, at hans reality-skud pludselig var blevet fotokunst, så fik han kilometervis af rosende ord med på vejen efterhånden som tilhørerne fra Diamantens Dronningesal fik banet sig vej hen til ham.

Førsteprisen i kategorien ’Årets hverdagsbillede’ er taget af fotograf Thomas Nielsen. Billedet viser et festligt lag på Jernbanecafeen i København, og prisen er sponseret af Ekstra Bladet.

Tiende gang i Diamanten

Det var tiende år, at ’institutionen’ Årets Pressefoto afholdt sin prisuddeling i Den sorte Diamant. Og her bliver fotoudstillingen indtil d. 17. august, hvorefter den som vanligt bliver sendt på vandring.

Traditionen med at premiere gode pressefotos begyndte i 1974 i Fyns Forum. Her var 300 indsendte fotos, som alle kom op at hænge. Ved dette års prisuddeling havde komiteen modtaget 2545 fotos plus 53 indsendte web/tv-indslag, så det giver næsten sig selv, at udvælgelsen har været benhård, og at det kun er cremen af de indsendte fotos, der kunne komme frem i lyset.

Det er Berlingske, som sponserer prisen til ’Årets reportage, Udland’, og her mente Berlingskes fotochef, at den pris efterhånden lige så godt kunne hedde Jacob Ehrbahn-prisen, da det nu var tredje gang, han skulle have denne pris for sine udlandsreportager. Ehrbahn er fotograf på Politiken.

Fra flere sider – også fra juryen – lød det, at niveauet havde været ekstremt højt i år – også blandt web/tv-indslagene, så selv om der rundt om i Dronningesalen sad fotografer med uindfriede pris-drømme, var alle enige om, at juryen havde været på hårdt arbejde.

Fotografers vigtige funktion

Men som Pernille Drost, vicedirektør ved Det kongelige Bibliotek sagde:

’De sidste elefanter’ kalder Linda Kastrup sin serie i kategorien ’Årets Kulturbillede. Billedserien fik en førstepris og mange roser med på vejen.

– Vi er så vant til billeder alle steder, for vi tager alle billeder med vores mobiltelefoner. Men har vi så brug for professionelle fotografer? Ja. Det har vi, for de viser os, at SoMe-billederne forveksler kvantitet med kvalitet. Der er mere end nogensinde brug for de professionelle fotografer til at gå i dybden og vise os virkeligheden. De har en vigtig funktion i hverdagen.

Manden bag ’Årets Sportsbillede’ hedder Claus Søndberg, og han var lykkelig for, at han efter 20 år med ishockeydækning havde fået mulighed for at lave dette projekt, som nu også havde indbragt ham prisen for Årets Sportsbillede.