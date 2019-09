Realitystjerner i stort opgør

En lang række realitydeltagere mødes på fodboldbanen for at få afgjort, hvem der er de bedste

4. oktober danner Frederiksberg-Hallerne ramme om en åben slagudveksling internt i realitybranchen.

Det sker, når stjerner fra samtlige af de kendte realityformater mødes på fodboldbanen én gang for alle. Her dyster paradisoer mod deltagere fra 'Ex on the Beach', 'For lækker til love' og 'Robinson Ekspeditionen' for blot at nævne nogle få.

Både Teitur og Anne vil være at finde på banen. Foto: Mogens Flindt

Bag eventen står Kit Nielsen, der også arrangerer Reality Awards. Hun har igennem de senere år arrangeret en årlig fodboldkamp i Holbæk, hvor realitystjerner som oftest har fået tæsk på grønsværen af byens lokale helte. Nu skal realitystjernerne dyste indbyrdes, og om det siger hun.

- Jeg har ændret konceptet i år - faktisk på et forslag fra Türker. Jeg synes, det kunne være sjovt at se deltagerne kæmpe mod hinanden. Derudover går det rigtig godt i tråd med Reality Awards-ånden om, at vi hylder deltagerne på tværs af programmer og kanaler.

Holdene kan ses herunder:

Drengehold:

'Love Island': Jonas Korsgaard, Kasper Vestergaard, Nicolaj Würtz, Oliver Erngart, Rasmus Kamaei, Joakim Meskali.

'Paradise All Stars': Mathias Hjort, Lenny Pihl, Kasper Henriksen, Kasper 'Fløde' Madvig, Thomas Ludvigsen.

'Paradise 2018': Teitur Skoubo, Jonass Jannec, Casper Haugaard, Sami Hansen, Thomas Pedersen.

Vinderen af den forrige 'Paradise Hotel'-sæson, Lenny Pihl, spiller for 'Paradise All Stars'-holdet. Foto: Anthon Unger

'Ex on the Beach sæson 3': Mark Bøgelund, Bastian Kruse, Daniel, Jeppe, Casper, Christian.

'For lækker til love': Jonas Ptak, Jeremy 'Panda' Ace, Rasmus Nielsen, Simon Iversen, Klaus Snedker.

'Robinson Ekspeditionen': Türker Alici, Bille Bay, Baris Bicen, Yasser El-Ahmad, Puriya 'Loco', Casper Skou.

'Robinson Ekspeditionen 2': Steffen Amt, Bjørn S. Larsen, Michael Mårtensson, Jesper Blok, Thomas Valentin, Martin Kristensen.

'Kongerne': Knaldperlen, Dolken, Joker, Biggie, Marzello Lorenzo.

Emilie Schwäbe (t.h.) spiller for 'Love Island'-holdet. Foto: Anthon Unger

Pigehold:

'Besat af Bad Boys': Mariyah Samira, Amalie Christiansen, Kia Schultz, Ninja Nikita, Michella Lindholm.

'Love Island': Ida Søjborg, Josefine Von Spreckelsen , Julie Melsen, Emilie Schwabe, Samantha Buchwald, Amanda Pauli.

'Paradise Hotel': Anne Plejdrup, Nadja Hansen, Trine Skjollander, Fie Maria Krügermejer og Klara Montes.

'De unge mødre': Camilla Framnes, Stine Gobjerg, Kamilla Skov, Maria Larsen, Amandha Glæsner, Luna Munk.

'Robinson Ekspeditionen': Tina Vilbrand, Bettina Aalsing, Dorthe Bjergsted, Karina Brorsen, Mercedes-Julie, Michelle Christensen

'Ex on the Beach': Pernille Nygaard, Ella, Kat, Sasja og Julie.

Derudover kommer der et pressehold og et Reality Awards hjælperhold. Billetter kan købes hos Billetto.