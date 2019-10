Research til bog: Forfatter gik på druk i fire år

På værtshusene eksisterer der et ganske vist uskrevent, men alligevel ret tydeligt, regelsæt, der er bygget op gennem rigtigt mange år.

Det betyder, at man lige skal tænke sig om, før man sætter sig ned på et værtshus, man ikke kender.

’Sætter du dig ved baren, antyder du derved, at du er frisk på den kontinuerlige pingpong-samtale mellem bartenderen og de andre gæster, og at du er klar til at lægge kortene på bordet og fortælle, hvem du er, ’ lyder det i bogen.

’Sætter du dig ned ved et bord, efter at have hentet din bestilling får du lov til at sidde i fred, men man bør ikke sætte sig ved lokalets største bord, da det ofte er et stambord for gæster, der dukker op senere på dagen.’

’Faste gæster sætter sig pr rygmarvsinstinkt på faste pladser. Hvis de undtagelsesvis vælger at gå over til et af de fjernere borde med en eller flere andre, så gør de det, fordi der måske skal føres samtale af mere tys-tys mæssig karakter.’

Men, lyder det i Bodega Blues, den vigtigste regel er dog ’man rører aldrig en anden mands øl’.

Bodega Blues er udkommet på Byens Forlag. Læs mere på www.henriklist.dk