Revyerne er reddet: - Men vi savner stadig svar

Lars Arvad, der er formand for revyernes brancheforening, RevyDanmark, glæder sig over den nye hjælpepakken, men han savner stadig svar fra politikerne

Der var lørdag gode nyheder til de danske revyer, som går en usikker fremtid i møde denne sommer, hvor de skulle have spillet for publikummer rundt omkring i Danmark.

På grund af coronavirussen er det dog tvivlsomt, om det kommer til at ske, og det kan betyde aflysninger eller udsættelser for de mange danske revyer.

Lørdag blev alle Folketingets partier - pånær Nye Borgerlige - enige om oprettelsen af en nødpulje, der kan søges af nødlidende kulturinstitutioner og sæsonbetonede scenekunstvirksomheder - altså revyerne. Her kan de få dækket 80 procent af omkostningerne.

Aftalen skaber glæde hos Lars Arvad, der er formand for revyernes brancheforening, RevyDanmark. Det fortæller han til Ekstra Bladet, da han bliver spurgt, hvad hans umiddelbare reaktion på den er.

- Det er, at den er fin. Den er lavet til os og for at holde hånden under os. Det er et sikkerhedsnet, der er spændt ud under revyerne, og vi er selvfølgelig rigtig glade for, at den er lavet, siger han.

Årets revyer er dog stadig i høj grad i fare, og Lars Arvad, som også står bag Odense Sommerrevy, savner svar fra politikerne omkring situationen.

- Men vi mangler stadig en afgørelse for, om vi overhovedet kan komme til at spille. Vi står i en situation, hvor vi ikke ved, om vi skal aflyse eller udskyde, og om vi er omfattet af hjælpepakken, hvis vi selv aflyser - eller om vi skal have et påbud fra staten. Og så savner vi stadig svar på, hvad en stor forsamling er, siger han.

Den seneste tid har været hård fra revyerne, fordi de ikke har vidst, hvornår det igen bliver muligt at optræde. Søndag aften meldte Kåre Mølbak, der er faglig direktør på Statens Serum Institut, i et interview med Berlingske ud, at danskerne skal regne med social afstand i mindst ét år.

Den besked var et slag for Lars Arvad og de mange revyer.

- Det er frustrerende, og vi er alle ved at være tyndslidte. Da vi fik pakken, faldt der selvfølgelig en stor sten fra hjertet, fordi konkursen blev skubbet på afstand, men vi står stadig i en meget svær situation. Det er både økonomisk, men også kommunikationsmæssigt - for hvad skal vi melde ud til vores kunder?

Lars Arvad mener, at den nye hjælpepakke redder revyerne fra at gå konkurs, og det er vigtigt. For han føler, der især bliver brug for revyerne, når danskerne igen får en normal hverdag.

- Jeg tror, der er en lys fremtid, når vi kommer ud på den anden side af coronavirussen, for så tror jeg netop, at man har brug for revy til at tolke på hele den situation.

- Men indtil da er vi utroligt sårbare, for vi lever af, at folk forsamler sig, sidder tæt og griner hinanden ind i hovedet. Og det er jo ikke lige det, man anbefaler i øjeblikket, siger han.