Royal Run aflyst

Dette års udgave af motionsløbet Royal Run er aflyst på grund af coronaudbruddet, oplyser kongehuset i en pressemeddelse.

Tidligere var løbet ellers blevet udskudt til 6. september, men nu står det altså klart, at løbet i år slet ikke bliver til noget.

Årets Royal Run skulle have været den tredje udgave af løbet, der sidste år fik mere end 80.000 danskere til at snøre løbeskoene.

Kronprins Frederik, der første fik idéen til Royal Run, da han i 2018 fyldte 50 år og ønskede at løbe med danskerne. I en pressemeddelelse fra kongehuset glæder han sig over den succes, løbet var i 2018 og 2019 - en succes, der altså ikke kommer til at gentage sig i år.

'Royal Run har på få år udviklet sig til en dag med fest, farver og frem for alt et fantastisk løbefællesskab på tværs af landet. Tusindvis af mennesker har bakket op, både som deltagere og som tilskuere – det har været en sand folkefest. Men at samle så mange mennesker i starten af september i år virker ikke længere realistisk', lyder det fra kronprins Frederik.

'Royal Run vil ganske enkelt ikke kunne afvikles i den ånd, som har kendetegnet løbet – et samlingspunkt for danskerne på tværs af alder, på tværs af kongeriget. Jeg vil i stedet, sammen med min familie, se frem mod pinsen 2021, hvor vi forhåbentligt kan samles igen til et Royal Run, som vi kender det. Indtil da håber jeg, at alle bevarer glæden ved løb og fysisk udfoldelse', siger kronprins Frederik videre.

Kronprinsesse Mary får heller ikke mulighed for at løbe med danskerne i år. Foto: Anita Graversen

Royal Run 2020 skulle være afholdt i København, Sønderjylland, Odense, Aalborg, Bornholm og i Nuuk, hvor 70.000 mennesker på nuværende tidspunkt var tilmeldt.

De allerede tilmeldte personer vil automatisk få deres startnummer overført til 2021. Skulle man være forhindret i at deltage i 2021, kan man få pengene refunderet indtil 8. september 2020.