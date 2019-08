Scorer nyt stort job

Snart kan man opleve Sarah Grünewald som vært på et nyt stort TV2-program

Inden længe byder Sarah Grünewald velkommen til endnu en omgang 'Vild med dans' sammen med sin medvært Christiane Schaumburg-Müller, når programmet igen løber over skærmen til efteråret.

Men det er ikke det eneste store job, som Sarah Grünewald har på programmet lige for tiden.

Snart skal hun nemlig være vært på et nyt underholdningsprogram hos TV2.

Det fortalte hun til Ekstra Bladet, da vi mødte hende på Smukfest i forbindelse med konkurrencen Smukbold, som bliver afholdt på campingområdet Kærligheden.

- Vi går i gang med 'Vild med dans' nu her, og det glæder jeg mig helt vildt meget til. Og så har jeg et nyt værtsjob, siger hun med et grin.

- Jeg ved ikke, hvor meget jeg må sige om det. Men det er til TV2. Vi filmer det i København, og det er et underholdningsprogram. Jeg tror, det bliver rigtig godt.