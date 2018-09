Se det her: Danske komikere sviner kendis-kokke

Igen i år var Danmarks sjoveste mennesker samlet under samme tag, da 'Zulu Comedy Galla' løb af stablen i Operaen.

På søndag 9. september bliver showet vist for seerne, men allerede nu har du mulighed for at se en lille flig af årets 'Zulu Comedy Galla'.

Du kan nemlig se en musikvideo af komikerne Mick Øgendahl og Simon Jul i rollen som to kokke, der er trætte af alle dem, der bare ikke vil have normalt dansk mad.

I videoen bliver der sendt stikpiller afsted mod flere af landes kendis-kokke.

Hele showet kan ses på Zulu søndag klokken 20.55.

Se den anderledes musikvideo øverst i artiklen

Find ud af, hvorfor komikere overscorer i klippet nedenunder