Se kæmpe nøgencykelløb gennem storby

I dag var Londons gader fyldt med nøgne cykelryttere, da det årlige 'World Naked Bike Ride' blev afholdt. Det skriver The Londonist.

Det er 16. gang, at det store ræs løber af stablen. Arrangementet afholdes af et par årsager: cyklisters rettigheder, kritik af kropsidealer og sidst, men ikke mindst for at sætte fokus på den store afhængighed af olie.

Det er ganske gratis at deltage, og man behøver ikke at tilmelde sig - man skal blot møde op ved startlinjen.

På trods af, at der er tale om et nøgenløb, så er det tilladt at bære en lille smule tøj, og arrangørerne bag råder da også de deltagende til at bære lidt tøj.

Man behøver ikke at rejse helt til London, for at deltage i et nøgenløb. Her i Danmark har vi det legendariske nøgenløb på Roskilde Festival. Se sidste års løb herunder:

Det var unge Lily fra USA der vandt. Se Ekstra Bladets interview med hende her: