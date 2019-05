Se klippet: Sådan blev Leonora opdaget

Som så ofte handler det om tilfældigheder eller om at kende nogen, der kender nogen

I mange år lå det i luften, at det var piruetter og isdans, der skulle være Leonora Jepsens fremtid. Skøjteløb har fyldt stort set alt i den 20-årige Eurovision-sangers liv, siden hun var en lille pige.

Leonora Jepsen var god! Hun har vundet danmarksmesterskaberne tre gange og gik i en særlig elitesportsklasse på Gammel Hellerup Gymnasium, så der var rum i skemaet til øve sig på isen.

Men pludselig tændte skarpe klinger under fødderne og timevis af træningstimer i en iskold hal ikke længere Leonora. Derimod fyldte musik og sang mere og mere for gymnasieeleven.

Pludselig - sådan ud af det blå - blev Leonoras talent for at synge opdaget, og i aften repræsenterer hun hele Danmark ved Eurovision Song Contest i Tel Aviv.

- Det var i 4.g i maj sidste år. Jeg sang en koncert med fire sange, jeg selv havde skrevet, på mit gymnasium. Det hørte DR - måske via fælles venner eller gennem pianisten, fortæller Leonora Jepsen til Ekstra Bladet, der har fået lov til at bringe et lille klip fra koncerten.

Leonora Jepsen vidste ikke, at nogen havde interesse for hendes stemme, før der tikkede en uventet besked ind.

- DR kontaktede mig, da jeg i sommer stod og solgte is på Bakken. Så bippede der en sjov besked ind på Messenger fra en, der havde set min video og som kendte til en sang, som han gerne ville have, at jeg lavede en lille optagelse af derhjemme, fortæller hun.

- Jeg tænkte bare, hvad sker der her. Det var totalt malplaceret. Jeg stod der med is i hænderne…. Ej, det var vildt sjovt, griner hun.

Da hun havde hørt 'Love is Forever' første gang, besluttede hun at give det et skud.

- Jeg kunne godt lide sangen. Man lyttede efter, syntes jeg. Men jeg skulle da lige tænke lidt over det, hvad det var, jeg var ved at begive mig ud i, siger Leonora Jepsen, der talte med sine forældre om muligheden, der pludselig bød sig.

- De syntes, at det var sjovt, og at jeg skulle springe ud i det. Det er ikke så tit, man lige får sådan en chance, siger Leonora Jepsen og kalder timingen i det hele for perfekt.

- Det har virkelig været heldigt på alle måder. Jeg er ikke i gang med i en universitetsuddannelse eller har et fuldtidjob, som jeg skal passe. Det har virkelig været heldigt, siger Leonora, der har opdaget, at Eurovision er en tidskrævende størrelse.

Siden hun i februar vandt Dansk Melodi Grand Prix har Leonora Jepsen stort set brugt al sin tid på Eurovision. I aften slutter det, når der er kåret en vinder i Tel Aviv.

Leonora og 'Love is Forever' er på som sang nummer seks, mens den hollandske storfavorit er på som sang nummer 12.

