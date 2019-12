Silas Holst om nyt Frost-legetøj: - Lige lovlig smart

Den første Frost-film, der havde premiere i 2013, tjente penge på nærmest uhørt vis - det vil sige mere end en milliard dollars.

Og det kan 2'eren måske også komme til, i hvert fald på merchandise-plan.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Mange små-piger vil står med våde øjne og kigge på den nye Elsa. Foto: PR

Julen har givet et glimrende påskud for alverdens børn til at gå Frost-amok, og plastikkortene hos småbørnsforældrene har været rødglødende, mens Frost-varerne i hobetal blev langet over disken.

- Som forældre tænker man, at det er lige lovlig smart, men hvis jeg havde været producent, havde jeg nok gjort det samme, siger Silas Holst, hvis ældste datter, Maggie My, er lige i Elsa-alderen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Det er virkelig smart at lade Elsa skifte tøj og frisure, smiler Silas Holst let ironisk. Fpto: Henning Hjorth

Det er nemlig sådan, at dronning Elsa har skiftet stil.

Den smukke, blonde pige med den blå kjole og den store fletning har fået ny stylist, så den kendte kjole er skiftet ud med enten en kjole med slag eller hvidt tøj, og den gængse fletning er væk til fordel for en anden type fletning eller ikke flettet hår.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Som det fremgår af plakaten har Elsa nu hår, der ikke er flettet samt hvidt tøj. Foto: PR

Det medfører naturligvis, at de millioner af Elsa-fans, der findes rundt om i verden, nu skal have nye Elsa-dukker, ny Elsa-kjole eller buksedragt, nyt Elsa-sengetøj, nye Elsa-plakater, krus, tasker, punge, tallerkner og meget andet. Alt må naturligvis skiftes.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Et nyt Elsa-krus er nærmest uundværligt. Foto: PR

Og alt kan købes. Til en formue.

- Maggie fik så meget Elsa-gear i julegave. Jeg har nærmest mistet overblikket. Men jeg har da forstået så meget, at der gerne meget snart må indfinde sig en hvid buksedragt-agtig ting med sten på hjemme på adressen. Det kommer så ikke til at ske. Det har jeg sagt, griner Silas og erkender samtidig, at det nok ikke er muligt at dæmme op for, at mere Elsa-udstyr sniger sig ind på børneværelset.

Selv om gaverne først blev pakket ud i går, er de voksne i Maggies familie allerede ved at blive skøre af at lytte til filmens nye ørehænger 'Into The Unknown'.

- Alt Maggies Frost-legetøj kan spille den sang, så jeg har hørt på den siden klokken 5 i morges, fortalte Silas Holst midt på første juledag.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Der er nærmest ingen grænser for den merchandise, der kan købe med Elsa på. Foto: PR

Pengene får hurtigt ben at gå på, hvis det nye Elsa-merchandise skal i hus.

En Elsa-kjole til en lille pige koster for den billigste model cirka 200 kroner. Det samme gør en ny Elsa-dukke, og sådan kunne man blive ved.

En hurtig søgning på nettet viser, at man ikke kommer langt for 1000 kroner i det univers.