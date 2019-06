Skadet kronprins overlod løb til konen

Bag enhver stærk mand står en stærk kvinde.

Det passer vist også på kronprinsparrets forhold, hvor Mary var trukket i træningstøjet 2. pinsedag til Royal Run, mens Frederik nøjedes med at gå på grund af sin dårlige ryg.

I år snørede Mary løbeskoene i det nordjyske, og løb først fem kilometer gennem Aalborgs gader, før hun fik sin medalje overrakt af Julie Marie Kjær Bach, 13, og Johanna Møller Ahmio, 14, fra Lykkeliga.

Johanna Møller Ahmio, 14, og Julie Marie Kjær Bach, 13, fra Lykkeliga gav kronprinsessen sin medalje om halsen. Foto: Anita Graversen

- Vi har øvet på min mor, hvordan vi skal give hende medaljen på, forklarede Julie, mens pigerne ventede på deres møde med kronprinsessen.

- Det er spændende, hun er jo så berømt, og jeg tror, hun er sød, sagde Johanna.

Kronprinsen aflyste løb

Hvor Pingo måtte aflyse sine planlagte løbeture og nøjes med at gå en runde til One Mile Family i Aarhus, gik det forrygende for Mary, der med en fart som en anden kænguru kom ind i tiden 26 minutter og 56 sekunder.

- Må jeg lige tage en slurk vand? Pyha, det er varmt derude, sagde kronprinsessen smilende og stakåndet, kort efter hun kom over målstregen i solskinsvejr.

Mens Mary tørstede i målfeltet, havde to tilskuere på ruten sørget for både god udsigt og godt med drikkevarer. Foto: Anita Graversen

- Det var fint og hyggeligt. Mine ben var lidt tungere, end jeg havde forventet, grinede hun, da hun havde fået lidt at drikke.

- Modtagelsen hele vejen var enestående, det var et fantastisk løb med glade, heppende og jublende mennesker over det hele. Det var rørende, at der var en masse glade mennesker, der var samlet for at fejre et sammenhold om noget, der er godt for os. At forbedre vores livskvalitet ved at bevæge os, sagde hun.

Prinser og prinsesser løb i København

Selvom hun ellers var noget forpustet og svedig, nappede hun bagefter en tur på en mil med børn fra Lykkeliga og Julemærkehjemmet.

Her fik hun selskab af 13-årige Laura Christensen fra Horsens, der lige nu bor på julemærkehjemmet i Hobro. Og hvor Mary havde fart på, da det galt de fem kilometer, tog hun det mere med ro her.

- Det var ikke svært at følge med, sagde en stolt Laura.

Flere tusinde løb i Aalborg, men Laura Christensen, 13, kom helt tæt på Mary undervejs. Foto: Anita Graversen

I alt løb mere end 80.000 danskere med i Royal Run i Aalborg, Aarhus, Rønne, København og Klaksvík på Færøerne, hvor løbet dog fandt sted 1. juni.

Mens Mary havde jysk asfalt under gummiskoene, løb kronprinsparrets fire børn i København. Her tilbagelagde prins Christian, prinsesse Isabella, prinsesse Josephine og prins Vincent en mil, der svarer til 1,6 kilometer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hurtig jurastuderende vandt på sin 25-års fødselsdag

Anne-Sofie Bendtsen fejrede sin 25-års fødselsdag til Royal Run, og kom i mål som den første kvinde på ti kilometer-ruten. Foto: Anita Graversen

Mens nogle vælger at fejre fødselsdag med boller og varm kakao eller med fest og farver, valgte Anne-Sofie Bendtsen, 25, at hoppe i løbeskoene på sin halvrunde dag.

Og det var måske ikke helt dumt, for med en tid på omkring 38 minutter løb hun med sejren blandt kvinderne på ti kilometer-ruten.

- Jeg gik slet ikke efter sejren. Jeg havde egentlig bare meldt mig til for at prøve de korte distancer af også, forklarede fødselaren, der normalt løber marathon.

Udskyder fest med veninderne

- Nu skal jeg hjem og grille sammen med min kæreste og lidt familie for at fejre fødselsdag. Min fødselsdagsfest med veninderne har jeg skudt til i næste uge for at være med til Royal Run, sagde den aalborgensiske jurastuderende.

Hun har ikke altid løbet, men i dag tilbagelægger hun 70-80 kilometer om ugen. Derfor har hun især et godt råd, hvis man gerne vil i gang.

- Start stille og roligt ud, og lad være med at være overmodig,så bliver du bare skadet, og det er ikke sjovt, lød det fra sejrskvinden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik hjælp af Mary

Aalborg vrimlede med glade løbere til Royal Run. Nogle var med for sportens skyld, mens andre håbede på et glimt at kronprinsesse Mary og lidt royalt stjernedrys.

Inger Mortensen, 61, og Ulla Duus, 53. Foto: Anita Graversen

Inger Mortensen, 61, og Ulla Duus, 53, begge Hirtshals

- Lidt kongelig har man vel lov at være, sagde Ulla med et grin, da Ekstra Bladets udsendte bemærkede deres fine tylskørter og prinsessekroner.

- Jeg håber på at komme til at hilse på kronprinsessen, sagde Inger.

Morten Bøgsted, 40. Foto: Anita Graversen

Morten Bøgsted, 40, Brønderslev

- Jeg deltager næsten i alle løb. Det er en god motivation for at komme af sted. Det betyder ikke så meget for mig, at det er Royal Run, det kunne være et hvilket som helst løb, men det er selvfølgelig lidt særligt.

Laura Christensen, 13. Foto: Anita Graversen

Laura Christensen, 13, Horsens

- Jeg løb lige ved siden af Mary det meste af vejen, og hun sagde, jeg klarede det godt. Hun er meget sød. Jeg snublede over en anden pige og faldt ude på ruten, og så hjalp Mary mig op igen.

Charlotte Hostrup, 37, Christian Hostrup, 39, Dagmar, 11, og Holger, ni. Foto: Anita Graversen

Charlotte Hostrup, 37, Christian Hostrup, 39, Dagmar, 11 og Holger, ni, Aalborg

- Vi løber ret meget begge to, så det var en oplagt mulighed for at gøre noget sammen med børnene, fortalte Charlotte.

- Og så var det en god anledning, at der var kongelig deltagelse, det kan godt være lidt svært at lokke børnene med ellers, sagde Christian.