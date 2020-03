Skal optræde for tom arena: - Det er mega ærgerligt

Dansk Melodi Grand Prix er ramt af corona - eller i hvert fald myndighedernes restriktioner for at undgå at virusen spreder sig.

Fredag middag fortalte statsminister Mette Frederiksen, at man anbefaler, arrangementer med flere end 1000 personer udskydes eller aflyses.

Det betyder, at de lige under 9.000, der havde købt billet til Grand Prix'et i Royal Arena lørdag aften, skal blive hjemme. Hvis de vil se Ben & Tan, Sys Bjerre eller Emil synge deres bidrag til sangkonkurrencen, bliver det hjemme fra stuen.

Beslutningen ærgrer naturligvis DR, der står bag jubilæumsudgaven af Dansk Melodi Grand Prix, der i år sendes for 50. gang.

Melodi Grand Prix lukkes for publikum

Men også for de ti deltagere er det noget af en besked at få, at de nu skal synge for en gabende tom arena.

Ekstra Bladet er i Royal Arena, hvor prøverne på showet lige nu er i fuld gang, og i foyeren kan Emil Vestergaard Klausen fortælle, at han stadig glæder sig til lørdagens Grand Prix. Men det er da lidt skuffende, at han ikke skal optræde for andre end kamerafolk, produktionsmedarbejdere og showets to værter, Hella Joof og Rasmus Bjerg.

Også Jamie Talbot bliver i morgen snydt for brølet fra de tusindvis af tilskuere i Royal Arena.

- Det er da mega ærgerligt. Det havde jeg da glædet mig til, siger han.

Jamie Talbot håber, at hans kæreste og hans svigerfamilie får lov til at komme ind i Royal Arena lørdag aften. Foto: Anthon Unger