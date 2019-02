'Skandaløst' Melodi Grand Prix: - Jeg forstår det ikke

Det var langt fra alle, der havde positive ord til overs for dette års dansk Melodi Grand Prix, der løb over stablen lørdag aften.

Både på de sociale medier og blandt Ekstra Bladets læsere udtrykte flere hård kritik af showet, værterne, sangene og de humoristiske indslag undervejs.

Flere kaldte Grand Prixet for en 'skandale', 'elendigt', 'pinligt' og 'tåkrummende'.

'Værste Grand Prix jeg nogensinde har set. Pinlige pauseklovne ind imellem', skrev en utilfreds seer.

'Ok. Troede ikke at det kunne blive mere pinligt. Nu krummer jeg tæer', skrev en anden.

Men kritikken er DR's underholdningschef, Jan Lagermand Lundme, langt fra enig i.

Og over for Ekstra Bladet svarer han nu på kritikken.

- Sådan er det. Der skal være delte meninger. Selvfølgelig skal man altid lytte til kritik, men jeg har også lært efterhånden, at hvis man lader det på de sociale medier gå for meget ind, så bliver man rundforvirret, siger han.

Ifølge underholdningschefen er det især svært at ramme alle på de mere humoristiske indslag.

- Humor er en svær ting at være enige om. Jeg tror, at hvis du spørger tilfældige mennesker, så vil der være nogen, der synes, det er sjovt, og nogen der ikke gør. Sådan vil det altid være med humor.

Fantastiske værter

Han er ikke enig i kritikken af værterne, som flere har fremhævet ikke var gode, professionelle eller sjove nok.

- Jeg synes, værterne var fantastiske og godt selskab, så jeg forstår slet ikke, at folk skriver, at de var pinlige og alle de her ting, lyder det fra Jan Lagermand Lundme.

Han tager da også kritikken med ophøjet ro.

- Jeg tager det helt stille og roligt. Jeg synes, det var et godt show, siger han og fortsætter:

- Jeg tror, at alle oplever i de her tider, at man skriver alt muligt på de sociale medier. Jeg har prøvet at tage de der ting 100 procent ind og så glemt, at der var en masse andre, der ikke var på de sociale medier, og at der også var en masse andre, der ikke lige skrev deres mening der, og så fandt man ud af, at der jo var mange forskellige meninger end dem, der lige er på de sociale medier. Jeg lytter til dem, men man skal også bruge sin sunde fornuft, siger han og understreger, at han synes, at niveauet i år var ekstraordinært højt og bedre end de sidste mange år.