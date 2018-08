Skrumpedillere i stiv vind: Kom med til nøgenræs på Smukfest

Den, der ler sidst, ler bedst.

Det ukuelige makkerpar Lasse Juul Christensen og Søren Gad Hvas løb tidligere i eftermiddag endelig med sejren ved årets nøgenræs på Smukfest, efter de sidste år forærede den væk trods en kæmpe føring.

Derfor var det også to meget glædesfyldte unge mænd, der langt om længe kunne fejre dem selv med krammere, highfives og rystet champagne.

- Det gik simpelthen så meget bedre end sidste år. Efter sådan en stor fiasko er det en kæmpe lettelse, lød det fra Lasse Juul Christensen, der suppleres af sin makker:

- Det er mit livs største succes hidtil. Jeg vil gerne dedikere sejren til min mor og en god kvinde, der hedder Ulla Bille. Det er Poul Krebs' kone.

Dermed kunne de to herrer også stikke en billet til næste års festival i baglommen, når de engang har fået bukser på.

Søren Gad Hvas (t.v.) og Lasse Juul Christensen skal fejre sejren med en øl eller to. Foto: Olivia Loftlund

I dette års udgave af den traditionsbundne konkurrence bestod mangekampen af følgende discipliner: Øl-stafet, svømning, telt-stafet, sprint og sluttelig en skarp.

Svømning erstattede i år kanosejladsen, som plejer at være en del af mangekampen, og det lod til at være en fordel for sejrherrerne.

- Det var sådan set meget godt, at der ikke var kanoer med, fordi så kunne vi ikke kæntre, mente Søren Gad Hvas.

Strabadserne fandt sted ved badesøen på campingarealet Kærligheden, og feltet bestod udelukkende af hankøn.

Ved søen pustede blæsevejret gevaldigt, men en eventuel skrumpe-effekt som følge af vinden kunne tydeligvis ikke skræmme deltagerne.

Foto: Olivia Loftlund

Lasse Juul Christensen og Søren Gad Hvas har angiveligt trænet op hele året, efter de tabte sidste år, og selv kronprins Frederiks sportsmantra skulle have haft en finger med i spillet.

- Som kronprins Frederik siger: 'Start hurtigt ud, sæt tempoet op og slut med en spurt'. Det er sådan, vi kører, sagde Søren Gad Hvas.

Senere skal makkerparret fejre deres sejr med musik og nogle bajere.

- Vi skal hygge i campen og senere til Post Malone og se Deadmau5, og vi skal nok også drikke nogle øl, sagde Lasse Juul Christensen.

- Ja, en enkelt øl eller to, tilføjede Søren Gad Hvas.