Skyland lukker

Skyland Beach Camp har valgt at lukke for i år efter kun en enkelt uge

Det blev ikke til en enighed mellem politiet og Skyland Beach Camp, der har valgt at lukke ned for i år.

Det bekræfter medstifter Bjørn Lund Pedersen over for Ekstra Bladet.

- Vi smider håndklædet i ringen og lukket Skyland 2020.

Ifølge Bjørn Pedersen kunne man ikke blive enige med politiet, der mener, at Skyland Beach Camp ikke lever op til restriktionerne omkring forsamlingsforbuddet, og derfor har arrangørerne nu valgt at droppe den sidste uge af deres campingarrangement.

- Vi mente godt, at vi kunne styre det. Og vi er ikke interesserede i en shitstorm, lyder det fra Bjørn Lund Pedersen.

Der skulle ellers være kommet 1500 gæster igen i næste uge for at feste i Hadsund, hvor campingpladsen ligger.

Og det er endnu ikke sikkert, at gæsterne kan få deres penge tilbage for billetten.

- Vi har jo brugt pengene fra billetterne til at lave det her. Så vi ved ikke endnu, om vi får råd til at betale gæsterne tilbage, lyder det fra medstifteren.

Han håber, men kan ikke sige, om gæsterne kommer til at se deres penge for den aflyste uge.

- Men ellers så gør vi sådan, at de får en billet til næste års arrangement.

Vil arrangere nyt

Bliver der et arrangement, hvis I kommer til at miste penge på aflysningen?

- Ja, det regner vi stærkt med.

Bjørn Pedersen fortæller, at de regner med at få en form for kompensation grundet aflysningen, og han har da også allerede lagt en plan for, hvordan man kan komme videre med Skyland i næste uge.

- Nu pakker vi alle vores palmer ned, og vi smider dem ind i en bus, så kører vi ud i de store byer og holder festen der. Så skal vi lave lidt larm i gaderne. Det skylder vi vores gæster. Så de også kan få en forklaring på, hvorfor ugen ikke bliver til noget.

Han forklarer, at de regner med at ville starte i Aalborg og derefter rykke til Aarhus, Odense og København.

Ifølge Bjørn Lund Pedersen skyldes aflysningen, at der gik i politik i den, og man derfor ikke kunne holde gang i campingpladsen.

Så bliver der lukket for Skyland. Foto: Claus Bonnerup

Rigtig glad

Ekstra Bladet har været i kontakt med Ole Kristensen, der er politiinspektør hos Nordjyllands Politi. Han er glad for, at Skyland nu har valgt at lukke campingfesten efter deres anbefaling.

- Det er jeg rigtig, rigtig glad for at høre. Det viser mig, at de er gode og ansvarlige, og at de lytter til sund fornuft, og det er vi glade for, siger han.

Ifølge Ole Kristensen er det et samlet indtryk af Skyland Beach Camp, der gør, at de har valgt at anbefale, at campingpladsen lukker ned.

- Vi har strukket os langt og været imødekommende, men da vi får syn for sagen, kan vi se, at det ikke går. Der er ikke bare tale om en enkelt bar eller en enkelt camp, men det er det samlede indtryk, som vi ikke finder forsvarligt i forhold til smittefare.

- Hvad tænker du om, at Skyland Beach Camp nu taler om at lave en gadefest eller et andet arrangement?

- Det vil jeg helst ikke udtale mig om, før jeg ved, hvad det konkret indebærer, siger Ole Kristensen.

Forinden lukningen havde flere virologer og andre eksperter giver udtryk for deres bekymring om campingfesten og risikoen for smitte med coronavirus.