Skyland vil lægge sag an mod politiet

Arrangørerne bag den nordjyske strandcamp Skyland Beach Camp i Øster Hurup vil lægge sag an mod Nordjyllands Politi.

Det sker efter, at politiet i forrige uge vurderede, at campingfesten strider imod forsamlingsforbuddet.

- Stridspunktet er, at når man har fået en godkendelse til at holde en campingsplads åben for unge mennesker, og det er gået godt under hele forløbet, og man så pludselig fra det ene øjeblik til det andet får at vide, at man ikke længere må holde åbent, og at unge mennesker ikke må komme på camping. Det synes vi ikke er fair, siger Bjørn Pedersen, medstifter af Skyland Beach Camp til DR.

Til Ekstra Bladet fortæller Bjørn Pedersen, at de i dag har taget kontakt til en advokat og går videre med sagen.

- Vores advokat vurderer, at politiet har ageret på sådan en måde i sagen, at de er erstatningsansvarlige for vores tab, siger han fortsætter:

- Politiet har ikke givet nogle varsler, så uden videre vælger de at lukke os. Det er vi ikke tilfredse med.

Skyland blev pludselig lukket ned. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Ifølge Bjørn Pedersen er de stadig i tvivl om, hvor de ligger henne beløbsmæssigt i forhold til erstatning.

- Nu må vi se, hvor vi ligger henne. Det her koster omkring fem millioner, men nu må vi se.

Indtil videre har folkene bag Skyland sendt et dokument af sted, hvor de holder politiet erstatningsansvarlige for tabet.

Bjørn Pedersen er heller ikke i tvivl om, at det nok skal gå godt for festivalen næste år uanset hvad.

- Vi er jo virkelig kommet ud til folk, og vi taler allerede med Tomorrow Land om at samarbejde med dem næste år.

Her ses Bjørn Pedersen, da Skyland lukkede ned. Foto: Claus Bonnerup

Venter og ser

Til Ekstra Bladet fortæller politiinspektør ved Nordjyllands Politi, Ole Kristensen, at de er bekendt med Skylands udmelding.

- Jeg har ikke så meget at sige til det på nuværende tidspunkt. Vi tager det, som det kommer, og forholder os til det, når vi ved, om de sagsøger os, og hvad de sagsøger os for, siger han.

- Tænker du, at der er noget at komme efter for dem?

- Det har jeg ingen mening om.

