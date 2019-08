Slår alarm: - Det bliver heftigt

Er du en af de tusindvis af danskere, der har erhvervet dig en billet til dette års Smukfest i Skanderborg, som løber af stablen i denne uge, er det nok en meget god idé at pakke regntøjet og gummirøjserne.

Årets Smukfest ser nemlig ud til at blive en meget våd én af slagsen.

Det fortæller Lars Henriksen, der er vagthavende meteorolog hos DMI, til Ekstra Bladet.

- De kommende dage bliver meget blandede, må man sige. Både onsdag og torsdag kan godt give heftige byger og lokalt blive med torden, og det risikerer også at ramme området omkring Skanderborg og Smukfest, hvor det ser ud til at blive heftigt, siger han til Ekstra Bladet.

Ser vi frem mod lørdag og søndag ser vejret dog ikke ud til at blive bedre - snarere tværtimod.

- I weekenden kommer der mere regulære fronter med en hel del regn, og der kan også være torden. Det ser ret slemt ud, og det ser ud til at blive en meget våd omgang. Med byger kan man jo altid være heldig at gå fri, hvis det nu trækker to kilometer syd om, men lørdag og søndag ser det ud til, at det er hele landet, der bliver ramt. Der ser det ud til, at der kommer en stor portion vand, siger meteorologen.

Regn, regn og atter regn. Det er ifølge DMI, hvad vi kan forvente på årets Smukfest. Foto: Per Lange

Pak regntøjet

Derfor kan det ifølge Lars Henriksen være en god idé at pakke regntøjet, hvis man endnu ikke er draget mod Skanderborg.

- Det er med at pakke regntøjet og gummistøvlerne og så håbe på, at bygerne onsdag og torsdag trækker uden om Skanderborg, siger han og understreger, at man især skal tage sine forholdsregler som festivalgæst, hvis der kommer torden:

- Der kommer jo til at være mange mennesker samlet i et område, hvor der er mange træer. Man skal aldrig stille sig under træerne, og der er selvfølgelig nogle forholdsregler, der skal tages i den forbindelse, fordi det potentielt kan være farligt. Der er jeg sikker på, at Smukfest og deres sikkerhedsteam har en plan for, hvis det sker.

Regnslag i diverse farver bliver nok et velkendt syn på dette års Smukfest. Foto: Per Lange

Selvom det kommer til at regne i Bøgeskoven under Smukfest, bliver det dog stadig lunt i vejret.

- Fredag ser ud til at starte med byger, og så er der mulighed for, at det bliver pænt og med sol senere på dagen, men ud over det ser det som sagt meget vådt ud, siger han og fortsætter:

- Det eneste gode er måske, at det ikke bliver hamrene koldt, når nu det regner. Det bliver ret lunt. Onsdag ser det ud til at blive omkring 22-23 grader og det samme de efterfølgende dage. Lørdag ser det ud til, at det lokalt kan blive helt op til 25 grader, siger han.