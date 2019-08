Smukfest i kæmpe Kim Larsen-brøler

Kim Larsen har spillet et utal af mindeværdige koncerter på Smukfest i Skanderborg igennem årene, og derfor har festivalen i år valgt at lave en mindelund for at hylde den danske trobadur, der gik bort i september sidste år.

Mindelunden, der ligger på festivalpladsen, er bygget op som en slags tunnel, der bugter sig hen over en lille bakke i festivalskoven.

Ydersiden af tunnellen er prydet med en række billeder af Kim Larsens kendte pladecovers og en håndfuld kasketter, som Larsen yndede at gå med.

For at mindes Kim Larsen har Smukfest i år oprettet en mindelund. Foto: Aleksander Klug

Men i den forbindelse er det tilsyneladende gået lidt for stærkt.

Hos Smukfest har de i hvert fald tydeligvis ikke haft helt styr på årstallene, da de satte Kim Larsens kendte pladecovers op i mindelunden ved siden af årstallet for udgivelsen.

Her har de nemlig i flere tilfælde skrevet helt forkerte årstal.

Eksempelvis står der, at 'Midt om natten' er fra 1984, mens det rigtige udgivelsesår er 1983.

Det samme er tilfældet med 'Kim i cirkus'. Ved mindelunden er år 1995 angivet som udgivelsesår, men albummet er i virkeligheden fra ti år før - i 1985. Også 'Glemmebogen' er skrevet forkert på tavlen, hvor det hævdes at være udgivet i 2008, mens det i virkeligheden er fra 2001.

I mindelunden har man nu igen rettet fejlene. Foto: Aleksander Klug

Har rettet fejlen

Efter flere henvendelser fra festivalgæster, der har optaget fejlene, har Smukfest dog valgt at ændre årstallene igen, så de nu er korrekte.

Til Ekstra Bladet fortæller Poul Martin Bonde, der er talsmand for Smukfest, at han ikke umiddelbart er informeret om sagen, men at de beklager fejlen.

- Men hvis vi har lavet en fejl, beklager vi selvfølgelig. Det er vores praktiske afdeling, der har bygget mindelunden, og det er os, der står for den. Men uanset hvad, er det fortsat tænkt som en hyldest, siger han.

Herunder kan du se billeder af mindelunden med og uden fejl:

Her ses mindelunden med de forkerte årstal. Foto: Flemming Krogh