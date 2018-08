Smukfest i vildrede efter bus-kaos: Vi arbejder på sagen

Festivalen håber på at genstarte bustrafik, der er gået død for anden dag i træk efter politi-tjek

For anden dag i træk har Smukfest måttet indstille bustransporten mellem festivalens campingområde og festivalpladsen.

Politiet har atter foretaget kontrol af de proppede busser og konstaterede tidligere i eftermiddag, at fem ud af seks busser var ude af stand til forsvarligt at fragte de mange mennesker.

Smukfests talsmand, Poul Martin Bonde, fastslår, at festivalen gør, hvad den kan for at få hjulene til at køre igen.

- Vi arbejder på højtryk for at finde en langtidsholdbar løsning. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, at de busser, der skulle være i orden, og som er leveret til os, ikke virker, siger han.

Skal køre i aften

Det er festivalens ambition at få busserne til at køre efter planen i aften, hvor tusindvis af festivalgæster skal fra festivalpladsen til campingområdet.

- Vi arbejder på at finde en løsning til i aften, så busserne kan klare den transport, der er brug for, siger han.

Talsmanden mener, at det er underleverandøren, der ikke har haft styr på sagerne op til festivalen.

- Vi entrerer med en leverandør, som siger, at de leverer det, de skal, og så kan jeg ikke sige så meget andet end, at vi selvfølgelig skuffede over, at de ikke kan det, siger han.

Bremser og styring

Politikommissær ved Sydøstjyllands Politi Stig Simonsen oplyste tidligere i dag over for Ritzau, at den ene af de dumpede busser har fået klippet pladerne.

Desuden er to busser dumpet, da de havde defekte nødudgange, hvor det ikke har været muligt at åbne nødudgangene indefra.

- Det er ikke godt, siger Stig Simonsen.

- To af busserne har fået kørselsforbud. Det skyldes, at en af dem er tilbage med bremsefejl ligesom i går. Den anden havde styretøjsproblemer, tilføjer han.

Har være til syn

Driftschef og medejer af PP Busser, Haris Bahtijarevic, der står fra transporten af de mange gæster, understreger over for Ekstra Bladet, at busserne var synet, inden de blev sendt af sted til Smukfest.

- Vi undrer os også over, for busserne er synet inden for en måned siden - måske to eller tre, siger han.

Medejeren beskriver busproblemerne som uforklarlige.

- Jeg ved ikke, om det er miljøet dernede - om det er skidt og snavs - det er lidt hårde forhold. Desuden er selve opgaven hård ved busserne.

- Enten accelererer man eller også bremser man, siger han.