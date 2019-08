Smukfest jævnet med jorden: - Det er svinsk

Skraldet forsvinder ikke af sig selv på Smukfests store campingområder, hvor festivalen må erkende, at gæsterne igen i år 'glemte' mere end 600 tons affald.

Forud for de otte dages fest i bøgeskoven i Skanderborg havde festivalen ellers forsøgt sig med flere tiltag, der i år skulle sørge for, at gæsterne på festivalen tog deres ting med hjem og gjorde rent efter sig selv.

Eksempelvis er der på campingområderne oprettet såkaldte genbrugsstationer, hvor man kan få hjælp til at skille sig af med sine ting på en miljørigtig måde, mens der også er indrettet flere forskellige miljøvenlige og bæredygtige boformer såsom store tipier, der genbruges hvert år, og paphuse, hvor pappet genanvendes til et andet formål efter festivalen.

Under festivalen var der da også mange klima- og miljøbevidste unge, der højt og helligt lovede, at i år var året, hvor de ville tage deres campingudstyr med hjem - eller aflevere det på festivalens indrettede genbrugsstationer, inden de skulle hjem og sove tømmermændene ud.

Mandag eftermiddag, hvor de fleste festivalgæster for længst har forladt campingområderne og Smukfest, ser situationen dog ganske anderledes ud.

Klimabevidstheden er for længst væk, og overalt på campingpladsen flyder det med smadrede telte, luftmadrasser, makreldåser, sko, øldåser og madrester.

Druk før oprydning

Da Ekstra Bladet mandag formiddag besøger campingområdet Kærligheden, er det som at besøge en spøgelsesby.

Alle festivalgæsterne er for længst taget hjem, og den eneste lyd, man kan høre, er lyden af de tusindvis af efterladte telte, der blafrer i vinden, mens frivillige i orange veste allerede er i fuld gang med at rydde op efter de tusindvis af gæster, der igen har valgt at efterlade deres grej på pladsen.

Så langt øjet rækker, ser man skrald, skrald og atter skrald.

I den fjerneste afkrog af campingområdet møder Ekstra Bladet de to venner Mikkel Mortensen (19 år) og Mathias Nortvig (18 år), imens de er i gang med at pakke deres grej sammen. Det er dog langtfra alt, de to unge fyre tager med sig hjem mod Ry.

- Stole og sovepose kan man genbruge, så det tager jeg med mig hjem. Skrald lader jeg bare ligge. Det er jo ikke noget, man bruger til noget. Hvis alle tog det med sig, ville jeg nok også gøre det, men jeg tror ikke, jeg gør den store forskel, hvis jeg tager lidt, siger Mikkel Mortensen med et grin og erkender, at han ikke går meget op i miljøet, når han er på festival:

- Jeg tænker egentlig ikke over genbrug og affald, selvom jeg har hørt, at man skal genbruge. Men jeg tror, at folk smider det ud af hjernen, når de tager på festival og drikker. Det er det samme for mig. Men det er klart, at hvis jeg ser en skraldespand, så smider jeg dåsen i der. Hvis der ikke er, så er det bare ud på vejen, siger han.

- Men hvad synes du om, at I efterlader stedet på den her måde? Er det i orden?

- Det ligner en svinesti. Det er jo ulækkert og svinsk, og det gør jo ikke noget godt for miljøet. Jeg tror dog, at det vil blive same old næste år for mit vedkommende, siger han.

Ikke førsteprioritet

Heller ikke hans ven Mathias Nortvig går meget op i at rydde op efter sig selv, når han er på festival.

- Man tænker ikke så meget over skrald og genbrug, når man er herude. Så snart der er alkohol i blodet, er det ikke lige førsteprioritet. Man tænker jo over, at der er nogle, der kommer og rydder op efter en, og at man så ikke selv behøver at gøre det. Så det er nok derfor, at man har den tanke om, at man ikke behøver, siger han.

- Men det ligner lort herude, og det er selvfølgelig ikke specielt godt for miljøet. Alt er faldefærdigt, fortsætter han.

De to drenge har ikke gjort brug af nogle af de tiltag, der i år er blevet gjort fra Smukfests side for at sikre, at de unge genbruger mere.

- Vi har ikke været i kontakt med Genbrugsguiderne (frivillig organisation, red.), men der er fine forhold og skraldespande over det hele, som man kan bruge, siger Mathias Nortvig og fortæller, at han måske vil tænke lidt mere over at være miljøbevidst til næste år:

- Jeg vil måske være bedre til at sige til andre, at de ikke bare skal smide med flasker og stole rundt omkring, men at de faktisk skal smide det i skraldespanden eller genbrug. Det er rarere for en selv, men også for andre, der skal rydde op efter en, siger han.

Vil gerne være klimabevidst

Anderledes klimabevidst er 19-årige Christian Madsen, som Ekstra Bladet møder ved campingområdet, hvor han venter på at blive hentet. Med sig har han en trækvogn pakket med alle sine ting.

- Jeg prøver selv at være klimabevidst og har prøvet at tage så mange af mine ting med som muligt, for jeg synes faktisk, at den der trend med, at unge mennesker bare lader sine ting flyde, er noget fis, siger han og fortæller, at han derfor blandt andet har taget sit telt, madras og alt sit alkohol med hjem.

- Men det er ikke alle, der har gjort som mig. Jeg skal heller ikke spille hellig, for jeg har også efterladt ting. Der er uden tvivl også skrald i min camp, men det er synd, at folk ikke køber kvalitet frem for kvantitet og så tager deres ting med hjem, siger han.

Christian Madsen er positiv over for, at der i år er blevet lavet flere tiltag fra Smukfests side til nemt at kunne sortere affald.

- Det har været rigtig nemt med de her bodybobs (skraldeposer til affaldssortering, red.), som man kan få. På den måde tager det 30 sekunder at gøre ens camp ren. Så jeg synes, det har været nemmere at holde det rent i år.

Flygtede fra regn

Ifølge Christian Madsen har det voldsomme regnvejr, der ramte Smukfest lørdag, dog haft betydning for, at mange festivalgæster forlod campingområderne uden at tage deres ting med sig.

- Det var tydeligt at se, at da regnen kom fredag og lørdag, gik folk i panik og forlod, hvad de havde, og gik fra hus og hjem på campingpladsen, fordi markerne stod under vand, siger han.

- Men jeg synes, det er vigtigt, at vi tænker os om. Især når vi er til festival. Især fordi vi har så mange ting med, og så mange ting som stadig kan genbruges. Jeg synes også, at folk er begyndt at tænke sig mere om. Men der er stadig en træls tendens blandt os festivalgængere, at vi ikke tager det med.

Hjælper de unge På campingområdet Kærligheden møder Ekstra Bladet også Peter Bruun Hjorth, der er formand for Genbrugsguiderne - et hold af frivillige, der står bag flere initiativer, som skal gøre det nemmere for festivalgæsterne at genbruge - eksempelvis med affaldssorterings-poserne bodybobs, som deles ud på pladserne. Ifølge ham har festivalgæsterne i år vist stor interesse for at genbruge deres ting. - Jeg synes, at de unge er kommet for at høre vores råd. Der er mange, der synes, det er dejligt, at der bliver gjort noget på Smukfest, og at vi er så synlige, som vi er, siger han. Formanden fortæller, at festivalgæsterne i år har været bedre til at rydde op efter sig selv, selvom der stadig er tonsvis af affald efterladt på pladsen. - Det ser stadig svinsk ud, men jeg kan se fremskridt. Alle har viden omkring genbrug og ønsker at gøre noget, og vi forsøger så at gøre det nemmere for dem med tilgængelighed, siger han og understreger, at vind og vejr efter hans overbevisning har haft en betydning for den store mængde affald, der er efterladt på pladsen i år: - Allerede i går formiddag kunne vi se, at der kun var 40 lejre tilbage ud af 15.000. De er bare stukket af, siger han og fortsætter: - I starten var festivalgæsterne rigtig gode. De så os, og de tog det til sig. De kom for at få bodybobs, og de ville gerne rydde op. Så går festen i gang, og så bliver det lidt mere svært. Men så kommer vejret og trætheden, og så giver de op. - Så vejret har haft en stor betydning, mener du? - Gæsterne har forstået budskabet om at genbruge. De ved det godt, og de vil gerne. Men så er der det med, at hjernen slår fra, og når de så står der med deres soundboks, tre kasser bajer og et telt, og man skal have ryddet op, og det regner, så redder man det vigtigste, siger han. Vis mere Luk

Nu følger så flere ugers hårdt arbejde og mange hundrede arbejdstimer med at fjerne de store bunker affald på Smukfests områder, og selvom der bliver gået særdeles effektivt til værks, kan arbejdet tage flere måneder.

Ifølge Smukfests talsmand, Poul Martin Bonde, har de endnu ikke et præcist overblik over, hvor meget affald de skal fjerne, og hvor lang tid det vil tage.

