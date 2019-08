Smukfest-rekord: Bar-Brian tørlagt

Trods øsende regn flyder øllet i stridende strømme på Smukfest, hvor barformand jubler over rekord

Normalt er dårligt vejr lig med dårligt ølsalg på en festival.

Nu afskriver Brian Wissendorf naturloven.

Den 44-årige vvs-overmontør er som frivillig barformand i den - for Smukfest - kendte bar Thors Hill.

- Lige meget om det så pisser ned, som det gør nu, står de der stadigvæk, siger han og peger ud på sine kunder, der står samlet under de blå parasoller i ly af regnen skulder til skulder.

Tør for Thor

Barformanden fortæller, at ølsalget var uovertruffent i går på festivalens førstedag, hvor holdet bag baren slog rekord.

I løbet af aftenen løb han endda tør for publikumsfavoritten Walther, som Thor kun brygger til Smukfest.

- Jeg tror, at mange løb tør for dem, men der var sateme også tryk på.

- Vi havde kæmpe omsætningsrekord også, siger han.

Godt program

Brian Wissendorf forventer at omsætte for et par millioner i løbet af festivalen.

Han mener, at gårdsdagens rekord skyldes musikprogrammet.

- Det var programmet. Satme et godt program i går.

- Vi havde tryk fra klokken 15 og hele vejen op. De havde en jubilæumskoncert, og det er den, der har gjort det, siger barformanden.