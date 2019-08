Smukfest: Skider på bakterie-bombe

Onsdag eftermiddag åbnede Smukfest portene til festivalpladsen i Skanderborg.

Tusindvis af forventningsfulde festivalgæster strømmede ind i Bøgeskoven med en potentiel bakteriebombe spændt om håndleddet.

Eksperter advarer nemlig over for Ekstra Bladet om, at sygdomsfremkaldende bakterier fra toiletbesøg kan skjule sig i gæsternes armbånd, der giver adgang til festivalen.

Ingen bekymring

Hos gæsterne trumfer den umiddelbare glæde ved at være på jysk festival dog frygten for at blive syg.

- Vi skal have armbåndet om venstre hånd, og jeg bruger højre hånd til det meste.

- Så det tænker jeg egentlig ikke over, siger 57-årige Helle Rasmussen, der fik sit armbånd på i går.

Sidder på venstre

Hun suppleres af 48-årige Brian Sørensen, der har fået en billet til årets festival ved at arbejde som frivillig på Smukfest.

- Jeg tænker ikke, at det er en bakteriebombe. Jeg vasker mine hænder og spritter af.

- Nu sidder armbåndet på venstre hånd, og jeg er højrehåndet, så der kan også være en fordel der, siger Brian Sørensen.

Maja Hedegaard bærer to en-dags-armbånd, der giver adgang til festivalen i dag og i morgen. Foto: Aleksander Klug

20-årige Maja Hedegaard er en af de få bekymrede gæster, Ekstra Bladet taler med.

- Det er noget, jeg tit har talt med mine veninder, også fordi mange beholder armbåndet på efter festivalen.

- Det er vigtigt for mig at få armbåndet af hurtigt, når festivalen slutter, men under festivalen tænker jeg måske ikke så meget over det.

- Der hygger jeg mig, siger hun.

Sygdomsrisiko

Helle Eriksen, der er bromatolog hos Fødevarestyrelsen, fortæller til Ekstra Bladet, at bakterierne i armbåndet kan stamme fra berøring med wc-kummer efter toiletbesøg.

- Festivalarmbånd, som man altid har på og ikke må tage af, kan indeholde bakterier og virus.

- De kan i værste fald gøre folk syge, hvis man for eksempel arbejder som frivillig i en fødevarevirksomhed på en festival, og det kommer i berøring med maden, siger hun.

Fødevarestyrelsen oplyser, at farlige bakterier, der kan give Roskildesyge, kan gemme sig i armbåndet. Foto: Aleksander Klug

Derfor fraråder Fødevarestyrelsen generelt, at man har armbånd på i lang tid ad gangen.

- I princippet kan der være alle sygdomsfremkaldende bakterier i armbåndet.

- Men der kan især være tale om Norovirus, der kan give Roskildesyge, og campylobachter-bakterier, hvor der ikke skal så mange organismer til, før det kan føre til sygdom blandt mange mennesker, siger hun.

Kan smitte hurtigt

Ifølge Helle Eriksen er det især i forbindelse med fødevarehåndtering, at armbåndene kan blive et problem.

- Derfor anbefaler vi også, at man tager handsker på, som man tager ned over, og som dækker armbåndet, så det ikke kommer i kontakt med madvarerne.

- Men der vil være en vis risiko for overførsel af bakterier, siger hun og understreger, at de hos Fødevarestyrelsen fører kontrol med eksempelvis madboder på årets festivaler.